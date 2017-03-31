等不到李明哲 妻李凈瑜將赴北京找人
2017-03-31 16:22
〔記者彭琬馨／台北報導〕遭中國官方以違反國家安全之名逮捕調查的台灣非政府組織工作者李明哲，失聯十多天至今仍無消息。妻子李凈瑜下午發表聲明強調，中國法制未明，將放棄法律途徑、採人道與人權辯護，並將於近日內啟程前往北京找人。
李凈瑜下午在文山社區大學校長鄭秀娟、台灣人權促進會秘書長邱伊翎的陪同下召開記者會。李凈瑜在聲明中強調，在一個國家法治尚未達到國際水平時，任何的法律辯護都沒有用，因此未來將放棄聘請律師、採取人道與人權辯護，李凈瑜表示，近日將啟程前往北京營救李明哲。
李凈瑜同時表示，在自己見到李明哲前，李所做的供詞與陳述皆一概不予承認，因李可能是在威脅利誘下做出非自由意志的表白。
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