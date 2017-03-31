太陽花占立院無罪 檢察官論告也幫被告們求情

2017-03-31 12:36

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕太陽花學運「318占領立法院」行動，台北地院今判黃國昌、林飛帆、陳為廷等22名被告全部無罪，台北地檢表示，將待收到判決書後再研議是否上訴；而事實上，蒞庭公訴檢察官在辯論庭論告時，雖仍主張被告有罪，但仍為被告求情，希望法官考量其動機與侵害程度，「於重要議題的多元表達，應予最大限度的維護與尊重，建議從輕量刑」；合議庭則認定22人符合公民不服從、行使抵抗權、正當性等公益要件，全判無罪。

公訴檢察官在論告時指出，尊重國民表達政治理念的自由，但不能踰法律界線，考量眾被告的犯罪動機，是因服貿協議的程序爭議而起，事涉我國與中國社會民生的重大影響，檢方認為，對於重要議題的多元表達，應給予最大限度的維護與尊重，建議法官考量犯罪動機、侵害程度，從輕量刑。

22位被告全員到齊聆判，一聽到法官唸完名單並說「無罪」，有人忍不住喊一聲「yes」，退庭後眾人在法庭外相互擊掌道賀。

眾人隨即在法院門口開記者會，林飛帆、黃國昌與「顯瘦版」陳為廷都強調，這並不是結束，還有「323行政院事件」將在4月10日一審宣判，「411中正一事件」一審被判有罪，目前還在上訴二審，「這些事件是一體的，我們不會忘記我們的夥伴，既然我們無罪，他們也應該無罪！」

太陽花學運創下多項國內群眾運動紀錄，包括首次由群眾占領立法、行政兩院，全程延續24天，共有78萬人次參與，獲得17國、49個城市台灣留學生相挺。