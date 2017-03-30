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挨轟動員抗議年改 藍博洲駁：人在柏林訪問

2017-03-30  21:57

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今質疑，中華兩岸和平發展聯合會主席藍博洲透過秘書長謝尚文串聯統派團體參與昨日的年改抗爭。藍博洲反駁，他人正在德國柏林訪問，何來在台北街頭串聯？

本報今報導，莊瑞雄指稱，中華兩岸和平發展聯合會主席藍博洲透過秘書長謝尚文去串聯中國統一聯盟、勞動黨、勞動人權協會、夏潮聯合會，組織了一百多人，在昨日下午於杭州南路與愛國東路口集結。他認為這群根本就沒年金領的統派人士，究竟是跑來湊什麼熱鬧？

莊瑞雄亦批評，不管是反對美國在台協會派駐陸戰隊、擴大日本食品進口、漁權爭議、勞權抗爭，總是能看到這些團體的身影，無役不與；究竟是代表誰的利益，令人質疑。

藍博洲今日來函反駁，指稱他本人應德國文學學會之邀，正在柏林訪學，本人不在台灣，如何能夠於杭州南路與愛國東路口集結？且中華兩岸和平發展聯合會秘書長亦非謝尚文，該會更無決議串聯之事，莊瑞雄「可議」之說實屬無端誣衊。並要求莊公開道歉。

莊瑞雄表示，確實有獲得相關情資，且當初也只是質疑藍博洲透過謝尚文去串聯，沒說藍在國內參與相關活動。而謝尚文的職銜，根據中國「公祭軒轅黃帝網」的資料顯示，參加2015年清明公祭黃帝的主要賓客名錄，謝尚文就是中華兩岸和平發展聯合會秘書長。

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  • 民進黨立委莊瑞雄今質疑，中華兩岸和平發展聯合會主席藍博洲透過秘書長謝尚文串聯統派團體參與昨日的年改抗爭。藍博洲反駁，他人正在德國柏林訪問。（資料照，記者陳奕全攝）

    民進黨立委莊瑞雄今質疑，中華兩岸和平發展聯合會主席藍博洲透過秘書長謝尚文串聯統派團體參與昨日的年改抗爭。藍博洲反駁，他人正在德國柏林訪問。（資料照，記者陳奕全攝）

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