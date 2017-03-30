陸委會要求人道探視李明哲 家屬擬聘中國律師
2017-03-30 17:23
李明哲太太李凈瑜（中）日前與立委及多個民間團體舉行記者會，要求中國政府立即釋放李明哲，確保李明哲不受酷刑虐待。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者施曉光／台北報導〕針對前民進黨黨工李明哲在中國被拘留，陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上表示，中國國台辦昨日僅表示李明哲涉及從事危害對岸國家安全活動，至於其他細節並未進一步說明，如此處理方式已引起兩岸人民質疑，政府已要求陸方立即就李明哲關押地點、涉及相關法令以及限制人身自由的時間等問題，儘快對外說明，並依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議通報機制向我方通報。
邱垂正並指出，本案受到台灣社會以及家屬高度關切，基於人身安全及健康考量，政府要求中方同意由我海基會人員陪同家屬前往進行人道探視並轉交李明哲藥品，而為了長期爭取李明哲在中國大陸的權益，家屬有計畫聘請中國律師，陸委會與海基會也會提供必要協助。
邱垂正表示，日前政大畢業中生周泓旭因共諜案被羈押，我方即依通報機制通報對岸，雖然過去台灣人涉及對岸國家安全的政治事件，對岸未必透過此一機制進行通報，但政府仍期待對岸儘速向我方通報，雙方並就本案進行必要溝通、妥善處理。
他並強調，政府自獲悉李明哲進入中國大陸失聯後，隨即透過各種管道聯繫協尋，並掌握相關訊息，各種協處作業都是以李明哲的安全為優先考量，絕非如外界所言過於低調、不積極。
對於媒體詢問，陸委會是否利用熱線聯絡溝通本案？邱垂正表示，政府已經透過既有溝通聯繫機制，包括陸委會與國台辦、海基會與海協會以及兩岸共打協議機制，要求對方通報，如果對岸願意啟動熱線，我方也樂意以此管道溝通。
他強調，政府已經透過既有機制要求對方通報，但迄今仍未回復，我方會持續要求通報，並儘速安排家屬與律師探視。
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