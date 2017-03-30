中方回應「開羅謊言」 綠議員要習近平來看這塊碑

2017-03-30 15:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李文正與前中興大學企管系副教授沈建德兩人長期主打「開羅宣言」，國台辦昨天也做出回應。李文正及沈建德今天為此在台南市議會，召開「習近平認了開羅謊言」記者會，質疑開羅宣言根本是謊言，並要習近平來台南看看大天后宮的台灣第一古碑就知道了。

李文正表示，台南市大天后宮的台灣第一古碑，施琅（平臺紀略碑記） 第一句就是「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬」。所謂「台灣自古就是中國領土」的說法不攻自破，「習近平來台南看看就知道了，台灣人不是那麼好騙的」。

李文正指出，昨天中國安排記者提問國台辦，「台灣有『獨派』質疑二戰期間《開羅宣言》中載明的『台灣歸還中國』的說法，並據此要求蔡英文要勇敢的去修改歷史教科書的內容。請問發言人對此有什麼評論？」根據新華社的報導，習近平手下國台辦發言人馬曉光表示，「台灣自古就是中國領土神聖不可分割的一部分。隨著中國人民和世界反法西斯聯盟在二戰中的勝利，通過《開羅宣言》和《波茨坦公告》等一系列國際性文件，台灣重新回到了祖國的懷抱，這是毋庸置疑的。」

李文正、沈建德則反駁說，《開羅宣言》和《波茨坦公告》是要求日本放棄台灣，而非交給中國。《開羅宣言》、《波茨坦公告》和舊金山和約第2條都是日本放棄台灣，和中國的說法完全相反，相關文件都有得查，習近平還有何話可說？台灣不屬於中華民國，更不屬於中國，這是個史實，事實勝於雄辯。