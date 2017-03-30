港星po文：願當柯文哲伴遊 台灣網友忙道歉...

對於台北市長柯文哲心直口快的稱香港是一個沒什麼好看的無聊小島，香港歌手何韻詩在臉書上表示，願當柯文哲的伴遊。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-30 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日又語出驚人的表示，「香港很無聊啊，一個小島有什麼好看的？」在網路上引起討論。香港女星何韻詩在臉書上PO文表示，願當柯文哲的伴遊，並且要大家幽默看待柯文哲的發言。不過，卻有一些台灣網友在何韻詩的PO文底下留言，代替柯文哲向香港人道歉。

何韻詩轉發香港旅遊臉書頁「Walk In Hong Kong活現香港」想邀請柯文哲到香港玩的PO文，並且表示，「和柯文哲無關，應該是以前的導遊太雷。如果活現香港真的邀請到柯文哲來爬山，我不介意當陪行的伴遊」。何韻詩說她很喜歡柯文哲，要香港的網友們別「玻璃心」，並且指出，是香港政府把香港變得無聊，必須要有熟門熟路的人帶著完才能體會箇中樂趣。

何韻詩的PO文底下，有台灣人急忙道歉的回應：「我是台北市民，柯P是我投出來的，我代他跟香港朋友說抱歉」、「請多多見諒他講的話，他講話比較直，常常沒經過思考，但是沒有惡意，希望有機會真的有人帶他四處走走，他會改觀的」、「真是不好意思讓各位見笑了」。也有許多香港網友留言表示，歡迎柯文哲到香港玩。

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