媒介替代役月進帳破億 役政署：用於推動制度
2017-03-30 12:44
役政署規劃的「產業訓儲替代役」引起外界議論。圖為「四海遊龍」鍋貼專賣店外觀。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕役政署規劃的「產業訓儲替代役」引起外界議論，立委蔡適應指出替代役過勞問題，質疑役政署帶頭違法。此外立委徐永明質疑役政署收取行政管理費，是否有圖利自己的問題。對此役政署表示，全數費用均用在制度推動，且會配合管考制度確保役男權益。
本報報導，根據最新公布的「106年度產業訓儲替代役員額核配總表」，「服務業」獲配業者包括統一超商、瓦城泰統公司、統一速達公司、大都會衛星車隊公司、四海遊龍公司等。內政部役政署副署長沈哲芳表示，「產業訓儲替代役」目的是儲備人才為中階管理幹部，「絕對不允許煎鍋貼煎到退伍」。
《三立新聞》報導，內政部替代役研究發展基金每個月可從行政管理費進帳逾1億元，該費用來自企業申請替代役，每個月繳給政府2萬8千元到3萬8千元，扣除替代役薪水後所得。報導指出，役政署替代役承辦科長賴秀真否認仲介費說法，指出該經費用於推動替代役制度，且強調會保障役男權益。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 政院拍板教師18％6年退場 軍、公比照
- 時力年改版本 18趴優存3年歸零
- 馬英九批學運斷服貿是「自甘落後」 網友：看韓國慘況...
- 「台灣是重要夥伴」 安倍晉三：共享價值觀與利害
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 滅火器趕場日音樂祭 來不及洗澡
- 強國女想搭警車回家 竟瞎掰：我是路癡看到路就頭痛
- 英國啟動脫歐 卡麥隆：我們從來不喜歡歐盟旗
- 台灣之光94狂！這款海報獲《星際異攻隊》導演青睞
- 讀「孫子兵法」不知作者是誰 詐騙車手頭栽了
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- 奇景光電推出影像感測器 第二季量產
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 勞動節高鐵加開52班列車 共398班適用早鳥優惠
- 國安為名 中國濫捕外籍人士
- 祖帶孫做鼠麴粿 深坑傳承古早味
- 青年起薪2.5萬 生活花掉4成
- 國際特赦組織：中國擴大打壓
- 蕭敬騰三十而立 「雨神」普天同慶
- 大車事故救助演練 重要器具「借來的」
- 新北市小學運動會揭幕 5933名選手競技
- 五月天大安森林公園開唱 有跨年陣仗
- 反貪腐怎麼做？ 法務部提議5大改革方向
- 謝霆鋒想娶王菲 港媒爆謝賢「怒駁回」
- 自由談》 流氓大國真粗暴
- 自由廣場》廢監察院
- 自由電子報公告：請即刻更新APP
- NBA》杜蘭特受傷缺陣 有望在季後賽前復出
- 紙膠帶黏泡麵蓋 小四童發明奪金
- 電視權利金10億 韓職是中職5倍多
- 德國扣件展 台灣成海外最大參展國
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- MLB》川崎宗則找新東家 「台灣也是考慮選項」
- 03/30 各報重點新聞一覽
- 「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
- 通路商利機 去年每股盈餘1.16元
- 竹縣興隆國小直笛小將 全日本木笛大賽鍍金
- 彰化4萬盞選舉路燈 台電減至7千
- 北港巷弄燈區花燈 將移文創空間展出
- 偏校憂無新生 嘉縣府：推廣混齡教學
- 小巨蛋唱嗨擾民 市府將禁2年演出
- 這樣還算「自衛隊」？ 自民黨籲發展「對敵基地攻擊」能力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：媒介替代役月進帳破億 役政署：用於推動制度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分