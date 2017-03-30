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媒介替代役月進帳破億 役政署：用於推動制度

役政署規劃的「產業訓儲替代役」引起外界議論。圖為「四海遊龍」鍋貼專賣店外觀。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-30  12:44

〔即時新聞／綜合報導〕役政署規劃的「產業訓儲替代役」引起外界議論，立委蔡適應指出替代役過勞問題，質疑役政署帶頭違法。此外立委徐永明質疑役政署收取行政管理費，是否有圖利自己的問題。對此役政署表示，全數費用均用在制度推動，且會配合管考制度確保役男權益。

本報報導，根據最新公布的「106年度產業訓儲替代役員額核配總表」，「服務業」獲配業者包括統一超商、瓦城泰統公司、統一速達公司、大都會衛星車隊公司、四海遊龍公司等。內政部役政署副署長沈哲芳表示，「產業訓儲替代役」目的是儲備人才為中階管理幹部，「絕對不允許煎鍋貼煎到退伍」。

《三立新聞》報導，內政部替代役研究發展基金每個月可從行政管理費進帳逾1億元，該費用來自企業申請替代役，每個月繳給政府2萬8千元到3萬8千元，扣除替代役薪水後所得。報導指出，役政署替代役承辦科長賴秀真否認仲介費說法，指出該經費用於推動替代役制度，且強調會保障役男權益。

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