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花蓮退休公務員來台北 硬拔拒馬衝破警方立院防線

抗議群眾拔掉拒馬。（記者王冠仁攝）

2017-03-29  15:24

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午3點時，部分來自花蓮、到台北參加329年金改革抗議的群眾，在台北市中山南路、青島路口，以繩索綁住警方用鐵釘釘在地面上的新式拒馬，以多人合力的方式硬生生將拒馬「連根拔起」。部分抗議群眾還丟擲墨汁瓶罐、大呼口號。

抗議成員先向守備警方「心戰喊話」，說以往他們是站在拒馬後守備，如今卻站在拒馬前抗議，能夠體諒執勤員警必須依法執勤，但如今他們也有其抗議訴求，「看學弟能不能讓我們進去一下」。

隨後抗議成員組織人牆，強行衝破警方防線。守備警方因拒馬遭拔掉，剩餘警力不敵優勢抗議群眾人數，儘管拿盾牌奮力阻擋，但仍遭抗議群眾衝破第一道防線，進入立院旁的青島東路繼續抗議。

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  • 釘拒馬的鐵釘遭抗議群眾硬生生拔起。（記者王冠仁攝）

    釘拒馬的鐵釘遭抗議群眾硬生生拔起。（記者王冠仁攝）

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