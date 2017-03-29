警消上街 政院：年改法案最後由立院決定

超過200名退休警消人員在忠烈祠聚集，抗議蔡英文政府推動年金改革，並在總統車隊經過時下跪陳情抗議。（記者劉信德攝）

2017-03-29 12:15

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣警消聯盟今天號召退休警消走上街頭，以「遍地開花」方式表達對年金改革的不滿，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院尊重人民遊行的權利，總統府年改會與考院會將把年改相關草案送到立法院，年改法案最後由立院決定。

對於行政院與考試院就退休所得替代率的方案不同，考試院全院委員會日前通過的方案，任職年資35年的所得替代率，與年金改革國是會議定案的75%逐年調降至60%相比，放寬自百分之80%、且分十年調降至70%，對此，徐國勇說，據他了解，民進黨立院黨團將提出他們的版本。

台灣警消聯盟今天走上街頭，地點涵蓋總統官邸、行政院、監察院、考試院、立法院等地，徐國勇表示，希望這場遊行本於和平理性表達意見，政府會保障合法的遊行權利，也會取締非法，不希望有衝突。