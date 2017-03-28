| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

監院通過黨產條例釋憲 徐永明痛批無恥、早該廢掉

2017-03-28  16:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕監察院於日前通過「不當黨產處理條例」釋憲案，被解讀為替國民黨解圍。時代力量立委徐永明痛批「捍衛不當黨產的無恥監察院，早該盡速廢掉」，強調前朝提名的監委竟對國會制定之黨產條例指三道四，盡速讓監院走入歷史，才是正本清源之道。

監察院於14日通過提案，將向大法官提出「不當黨產處理條例」釋憲案，不但引發外界批評監委「濫用職權」，是在替國民黨解圍，更被民進黨立委們痛批「撈過界」。

徐永明於臉書發文指出，對於這麼無恥明白捍衛國民黨不當黨產的監察院，根本早該擬定淘汰時程表，並強調監察院應「盡速廢掉、留著何用？」

徐永明表示，從不當黨產條例實行至今，除一步步強迫國民黨揭露龐大黨產外，也引導國民黨走向自我改造的正途，更重要的是，不當黨產條例不只處理過去歷史轉型正義問題，也逐步扭轉台灣當下民主政治不公平的政治競爭環境。

徐永明重申，面對新民意選出的國會所制定之不當黨產條例，前朝提名的監委竟敢指三道四，恣意解釋相關法律違憲，更幫國民黨開脫解圍，為避免再次發生監委為特定政黨濫用權力，廢監院要有時程表，盡速讓其走入歷史，才是正本清源之道。

廣告
  • 時代力量立委徐永明痛批，監察院應盡速廢除。（資料照，記者陳志曲攝）

    時代力量立委徐永明痛批，監察院應盡速廢除。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產處理條例釋憲案 監察院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：監院通過黨產條例釋憲 徐永明痛批無恥、早該廢掉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.