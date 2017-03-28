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李明哲妻證實 李被中國國安單位拘留

2017-03-28  15:24

〔記者林良昇／台北報導〕前民進黨黨工、台灣非政府組織工作者李明哲3月19日從澳門入境中國後失聯，李明哲妻子李凈瑜今下午帶高血壓藥物與金錢到海基會，希望轉交給李明哲，李凈瑜也透露，得到台灣政府方面消息，證實李明哲被中國政府的國安單位拘留。

李明哲失蹤已9天李凈瑜今下午在文山社區大學校長鄭秀娟、台灣人權促進會秘書長邱伊翎陪同下前往海基會，希望海基會透過管道，轉交高血壓藥物和新台幣3萬元，由海基會副秘書長兼發言人李麗珍出面接待。

李凈瑜表示，李明哲關注許多議題，沒有涉及刑事犯罪，入境無故中國失蹤，也有可能發生在任何人身上，並非只會發生在李明哲身上，希望外界更多關注。

李凈瑜也透露，在昨天深夜得到台灣政府方面的間接消息，證實李明哲是被中國政府的國安單位拘留，但李凈瑜未透露是哪個單位告知，也不知道李明哲在中國何處，希望中國方面應依文明國家的標準，盡快告知究竟以何罪名拘留或逮捕李明哲，並允許家屬前往探視。

李麗珍表示，已透過電話並去函聯繫海協會，對方則以電話回應無最新消息，但無來函正式回應，今將第3度去函海協會，告知我方關切和家屬的期望，希望對岸盡快告知我方李明哲的下落和狀況。

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  • 李明哲妻子李凈瑜（中）到海基會，希望海基會轉交藥物和金錢給李明哲。（記者林良昇攝）

    李明哲妻子李凈瑜（中）到海基會，希望海基會轉交藥物和金錢給李明哲。（記者林良昇攝）

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