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國民黨帶來黃金才促成台灣經濟發展？柯P：放屁

柯文哲昨晚與大馬留學生進行餐會，並以「都市有夢~台北的城市體驗」為題發表演說。（資料照，記者姚介修攝）

2017-03-28  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日展開東南亞參訪之旅，昨晚在首站馬來西亞與留學生聚餐時，談到了自己從政以來的心路歷程，過程中柯P再展辛辣風格，左轟國民黨右酸民進黨。

綜合媒體報導，柯文哲在餐會上以「都市有夢~台北的城市體驗」發表演說。他提到，國民黨過去宣稱台灣經濟狀況很差，是他們將黃金帶來後，才促成後來的經濟發展。柯文哲直言「這叫放屁」，因為在二次大戰後，若與全中國省份相比，台灣無論在GDP、用電用水量上都是最高。

但除了諷刺國民黨外，柯文哲也對日前文化部的「去蔣」措施表達看法。他指出，無論是要不要拆掉中正紀念堂或前總統蔣介石銅像，這是因為「我看你不順眼，我就要把你幹掉」，柯P強調「這樣沒有辦法解決台灣的問題。」

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