| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北京到高雄航班 旅客跳窗翻防護網逃逸
 首頁 > 政治

柯P表態反去蔣化 段宜康：言談可看出3件事

民進黨立委段宜康指出，柯文哲就「去蔣化」的回應，可看出3件事。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-28  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕針對「去蔣化」議題，台北市長柯文哲過往僅表示「沒有意見」，頂多只說可以拿掉中正紀念堂的圍牆。但他昨對大馬學生演講時，首度表態反去蔣化，認為這無法解決台灣真正的問題，直言「容忍是自由的基礎」。

對此，民進黨立委段宜康表示，從柯市長的談話中，「我們可以肯定三件事」。「他不懂歷史」、「他不懂文化」以及「他真的很想連任」。

柯文哲昨表示，去蔣化無法解決台灣的問題，容忍才是自由的基礎，並舉華人與馬來人共融的問題為例，表示大家雖有不同過往，但應捫心自問，是否要走向同樣的未來，直言現今眾人僅看到彼此的差異，卻忽略有更多相同之處。

部分網友表示，不贊同段宜康的發言，反倒認為柯P說的很中肯，無須全盤否定；還有人質疑柯，「政客的唬爛話他果然學會了」；也有人力挺段，批評柯自己當市長，就要所有人忘記傷痛，主張和解共生，「但前提是，很多檔案都還尚未公開，受害者也尚未平反，國民黨的不當財產也沒歸還，轉型正義不落實，蔣介石銅像還樹立校園，寫著親愛精誠、永懷領袖等不實字樣。中華民國人要的和解與正義那麼廉價嗎？」

柯文哲近日出訪東南亞，昨受邀出席大馬學生餐敘與發表演說。《蘋果日報》報導，柯文哲表示，台灣400年來常換政府，換1次政府文化也換1次，新政府全面否定舊政府，致使台灣文化日漸扭曲。

柯文哲直言，上屆北市長選舉，讓他唯一動怒的地方，就是「皇民說」，他反問台下學生，「難道我祖父出身就是日本人，這是他的錯嗎？」他也說，人無法選擇自己的父母，這樣搞到最後，台灣可能會成為典型的分裂社會。

廣告
  • 段宜康今於臉書發文，點出柯文哲的言談中，可肯定3件事。（圖擷取自段宜康的臉書粉專）

    段宜康今於臉書發文，點出柯文哲的言談中，可肯定3件事。（圖擷取自段宜康的臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 去蔣化 柯文哲 段宜康 皇民
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：柯P表態反去蔣化 段宜康：言談可看出3件事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.