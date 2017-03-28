柯P表態反去蔣化 段宜康：言談可看出3件事
2017-03-28 10:12
民進黨立委段宜康指出，柯文哲就「去蔣化」的回應，可看出3件事。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕針對「去蔣化」議題，台北市長柯文哲過往僅表示「沒有意見」，頂多只說可以拿掉中正紀念堂的圍牆。但他昨對大馬學生演講時，首度表態反去蔣化，認為這無法解決台灣真正的問題，直言「容忍是自由的基礎」。
對此，民進黨立委段宜康表示，從柯市長的談話中，「我們可以肯定三件事」。「他不懂歷史」、「他不懂文化」以及「他真的很想連任」。
柯文哲昨表示，去蔣化無法解決台灣的問題，容忍才是自由的基礎，並舉華人與馬來人共融的問題為例，表示大家雖有不同過往，但應捫心自問，是否要走向同樣的未來，直言現今眾人僅看到彼此的差異，卻忽略有更多相同之處。
部分網友表示，不贊同段宜康的發言，反倒認為柯P說的很中肯，無須全盤否定；還有人質疑柯，「政客的唬爛話他果然學會了」；也有人力挺段，批評柯自己當市長，就要所有人忘記傷痛，主張和解共生，「但前提是，很多檔案都還尚未公開，受害者也尚未平反，國民黨的不當財產也沒歸還，轉型正義不落實，蔣介石銅像還樹立校園，寫著親愛精誠、永懷領袖等不實字樣。中華民國人要的和解與正義那麼廉價嗎？」
柯文哲近日出訪東南亞，昨受邀出席大馬學生餐敘與發表演說。《蘋果日報》報導，柯文哲表示，台灣400年來常換政府，換1次政府文化也換1次，新政府全面否定舊政府，致使台灣文化日漸扭曲。
柯文哲直言，上屆北市長選舉，讓他唯一動怒的地方，就是「皇民說」，他反問台下學生，「難道我祖父出身就是日本人，這是他的錯嗎？」他也說，人無法選擇自己的父母，這樣搞到最後，台灣可能會成為典型的分裂社會。
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