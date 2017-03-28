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「鍋貼替代役」政策 林全：看起來有點奇怪

2017-03-28  09:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部研擬讓「產業訓練儲備替代役」派赴鍋貼店、便利超商等服役引發爭議，民眾質疑替代役淪為廉價勞工。行政院長林全今早於立法院受訪時坦言，「看起來有點奇怪」，內政部也表示會了解檢討，若是做法不恰當，隨時可檢討。

內政部去年起開辦「產業訓練儲備替代役」，除機械、電子、半導體及金屬等產業別，也列入服務業，而四海遊龍食品股份有限公司獲配6人、統一超商股份有限公司32人、瓦城泰統股份有限公司15人、統一速達股份有限公司16人、大都會衛星車隊股份有限公司5人。

由於外界質疑是讓替代役男去煎鍋貼，濫用廉價勞力，對此，內政部長葉俊榮昨接受質詢澄清，不是讓替代役男去煎鍋貼，是因申請之服務業需要中階管理階層，後面還有很多後台、管理等業務，透過替代役政策，讓役男未來銜接後，可以成為重要管理幹部。

媒體問及若要學管理，何以安排到四海遊龍而非飯店服替代役；林全表示，他也是早上看新聞報導才知道此事，坦言「看起來有點奇怪」，內政部也說要了解、檢討這些制度為何引進、如何執行，若是不恰當的做法，隨時可以檢討。

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  • 對於「鍋貼替代役」爭議，行政院長林全坦承「看起來有點奇怪」。（記者鄭鴻達攝）

    對於「鍋貼替代役」爭議，行政院長林全坦承「看起來有點奇怪」。（記者鄭鴻達攝）

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