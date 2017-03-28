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柯P飛東協拚南向 鄧家基也飛上海拚雙城論壇

2017-03-28  00:24

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲前日為了「南向政策」，率領第2副市長林欽榮及局處首長等人，遠赴東協國家拚城市外交。無獨有偶，第1副市長鄧家基為了6月登場的雙城論壇，昨晨啟程飛往中國上海，從師大政治所借調來的公訓處長曲兆祥也隨行，預計本週5返台；北市府這週僅第3副市長陳景峻及其他首長留守。

鄧家基昨晨率領曲兆祥及16名35歲以下公務員赴上海，為雙城論暖身。市府幕僚透露，此行由公訓處安排，主要訪問「上海行政學院」，2市公務員將進行市政業務交流；預計不會與上海市台辦見面，因此可能不會討論到雙城論壇細節。

公訓處主秘陳蓋武表示，此行是公訓處依據「上海市與台北市公務人力發展觀摩交流合作備忘錄」安排。去年3月研考會、公訓處安排公務員飛往「上海行政學院」，交流「上海市12345市民服務熱線」與「1999市民當家熱線」的異同；這次則針對「都市交通」、「青創科技」、「文化觀光」3大議題，做市政考察。

陳蓋武指出，「上海行政學院」設有總院及5處分院；其定位如同公訓處，但規模堪比「台大」，除了訓練上海市公務員，其他二線城市也會送此「委訓」。而每個院區各有分工，去年訪問的第4分院，就是專門培訓新聞人才、公務體系發言人。

另據了解，由於市長及2名副市長均出訪，陳景峻未得閒，每天照表操課，排定晨會與首長開會。

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  • 台北市長柯文哲（右）前日為了「南向政策」，率領第2副市長林欽榮及局處首長等人，遠赴東協國家拚城市外交。無獨有偶，第1副市長鄧家基（左）為了6月登場的雙城論壇，昨晨啟程飛往中國上海。（資料照，記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲（右）前日為了「南向政策」，率領第2副市長林欽榮及局處首長等人，遠赴東協國家拚城市外交。無獨有偶，第1副市長鄧家基（左）為了6月登場的雙城論壇，昨晨啟程飛往中國上海。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 南向政策 柯文哲 鄧家基 陳景峻 雙城論壇
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