鄭文燦：總統明宣布前瞻計畫 送桃園30年大利多

鄭文燦：蔡總統明訪桃宣布前瞻計畫，送桃園30年大利多。（記者李容萍攝）

2017-03-27 15:06

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院提出8000億元的「前瞻基礎建設計畫」，桃園市長鄭文燦今天表示，這項計畫是桃園30年來獲得最多預算支持的重大基礎建設計畫，其中鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等都獲預算匡列，總經費逾2200億元，有利桃園未來30年的發展，蔡英文總統明天視察桃園新屋農業博覽會基地，會宣布前瞻計畫涵蓋桃園的重大建設項目。

鄭文燦指出，桃園鐵路地下化總經費約964億元包括新北市鳳鳴段，由新北鳳鳴站開始高架轉地下，地下化全長約18公里，新增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮5站，原有桃園、中壢、內壢站更新前後站打通，永豐站、中原站周邊配合都市計畫全面更新，合計消除8座高架橋、8座地下道及20座平交道城市不再阻隔，促成桃園及中壢前後站融合發展。

鄭文燦說，市府推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」以台鐵內壢站地下化為核心，重新規畫、拓寬自立里和自治里等周邊道路，適當開發讓內壢後站與元智大學、遠東的廠區連結更加方便；市府也與國防部軍備局協商，整體規畫內壢北營區設置包括公園、社會住宅及其他公共設施，讓內壢有更大的公共活動空間。鐵路地下化後，新增中原站也要設置新道路，打通台1線與中原大學，中原營區則將規畫為「中原創業村」打造青年創業聚落。

鄭文燦還說，捷運綠線（主要行經桃園區中正路市中心）總經費約982億元，橫跨蘆竹、大園、桃園、八德區，共27公里設21座車站。捷運綠線中壢延伸線由八德重畫區、霄裡、中山東路及環中東路，延伸至臺鐵中壢車站長7.8公里共設7座車站，與機場捷運串連後，將成口字形環狀捷運大幅提高交通效益。

鄭文燦補充，交通部高鐵工程局正進行機場捷運A23中壢車站規畫，讓鐵路在上、捷運在下已完成基本設計，未來元化路地下道因屬工程施工地點將封閉，同時拓寬中新地下道為三對三雙向車道，流量比元化路地下道高，以紓解前後站交通。