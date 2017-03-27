鄭文燦：總統明宣布前瞻計畫 送桃園30年大利多
鄭文燦：蔡總統明訪桃宣布前瞻計畫，送桃園30年大利多。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕行政院提出8000億元的「前瞻基礎建設計畫」，桃園市長鄭文燦今天表示，這項計畫是桃園30年來獲得最多預算支持的重大基礎建設計畫，其中鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站等都獲預算匡列，總經費逾2200億元，有利桃園未來30年的發展，蔡英文總統明天視察桃園新屋農業博覽會基地，會宣布前瞻計畫涵蓋桃園的重大建設項目。
鄭文燦指出，桃園鐵路地下化總經費約964億元包括新北市鳳鳴段，由新北鳳鳴站開始高架轉地下，地下化全長約18公里，新增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮5站，原有桃園、中壢、內壢站更新前後站打通，永豐站、中原站周邊配合都市計畫全面更新，合計消除8座高架橋、8座地下道及20座平交道城市不再阻隔，促成桃園及中壢前後站融合發展。
鄭文燦說，市府推動「內壢之心—內壢變身改造計畫」以台鐵內壢站地下化為核心，重新規畫、拓寬自立里和自治里等周邊道路，適當開發讓內壢後站與元智大學、遠東的廠區連結更加方便；市府也與國防部軍備局協商，整體規畫內壢北營區設置包括公園、社會住宅及其他公共設施，讓內壢有更大的公共活動空間。鐵路地下化後，新增中原站也要設置新道路，打通台1線與中原大學，中原營區則將規畫為「中原創業村」打造青年創業聚落。
鄭文燦還說，捷運綠線（主要行經桃園區中正路市中心）總經費約982億元，橫跨蘆竹、大園、桃園、八德區，共27公里設21座車站。捷運綠線中壢延伸線由八德重畫區、霄裡、中山東路及環中東路，延伸至臺鐵中壢車站長7.8公里共設7座車站，與機場捷運串連後，將成口字形環狀捷運大幅提高交通效益。
鄭文燦補充，交通部高鐵工程局正進行機場捷運A23中壢車站規畫，讓鐵路在上、捷運在下已完成基本設計，未來元化路地下道因屬工程施工地點將封閉，同時拓寬中新地下道為三對三雙向車道，流量比元化路地下道高，以紓解前後站交通。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 捐助財團法人？政府清查失控 2000億元
- 再不交代勞軍捐流向 葉俊榮：不排除解散婦聯會
- 到高市議會施政報告 花媽：會珍惜市長職務每一天
- 冬季特奧勇奪佳績 小英讚：讓世界看見台灣！
- 向中央喊話 北市地政局：公告地價年年調
- 女嫌下手暗殺後 金正男對她說了3個字...
- MLB》郭泓志熱身賽登板2局無失分 解決美國隊第4棒
- SBL》拒被賀夫看小 林宜輝末節狂轟
- 偷iPhone跳樓斷腿 糗賊「跳進」通訊行銷贓
- 10設計團隊競圖 國內外專家評選
- 【愛讀書】 《台灣禁書的故事》
- 住家用房屋稅免徵門檻 高市提高至10萬5千元
- （圖輯）蔡依林經典四連拍 扮鬼怪新娘綻放戀愛光芒
- 日夜趕工 基隆成功陸橋提前通車
- 明代包拯孫墓出土 遺體完整、官服幾無破損
- 林昌勇被盜本壘主播太嗨 大聯盟也驚呆了（影音）
- 一家3口再同框！劉愷威人肉鞦韆哄女兒
- 〈徵文啟事〉網路曬孩子
- 歸仁》守護沙崙農場 路跑合體生態導覽
- MLB》敲安後站上一壘的感覺 殷仔：「我會記住你的！」
- 困高鐵列車廁所 燒紙求救判無罪
- 保加利亞大選 前總理重掌權力在望
- 桃園市圖總館設電影院 藍營：異想天開
- 才剛鬧上警局 吳綺莉又自爆淋巴腫大
- 一早又曬恩愛 李晨遭諷「有本事說出婚期」
- 蘭嶼馬拉松 請賽者幫忙背1公斤垃圾回台灣
- 狂飆1.79角 新台幣中午暫收30.309元
- 把女友燒成火球致死 66歲陳保安殺人罪起訴
- 不滿聯合航空內搭褲禁令 辣模放話下次上空搭飛機
- 人事動盪士氣低？ 板農總幹事5度難產
- 〈分手情傷〉思念總在分手後
- 又有冷空氣、鋒面報到 吳德榮：最低溫在週六晚間
- NBA》拓荒者輕取湖人 超越金塊暫居西部第8
- Ｗ飯店小模猝死案 密醫違反醫師法起訴
- 維納斯的呢喃（3／27～4／2）
- 助弱勢戶修屋 眾人出錢出力
- 許瑋甯願為好戲脫 男主角最哈他
- 港星精神分裂變臉 遭埋沒多年宛如奧斯卡影帝
- 北京一手操弄 推進「寬鬆威權制」瓦解反對勢力
- 〈活動看板〉心路齊步走
- 台21線神木村段施工 交管半小時放行1次
- 記憶體價格漲 廣穎、十銓去年獲利佳
- 自由共和國》吳豐山／ 閃亮的台灣 迷惘的人心
- NBA》魏少抓板太瘋狂 隊友踉蹌仆街（影音）
- 故事》挑戰野蠻小邦周：沒看過馬雅城徽，別說你最可愛
標題：鄭文燦：總統明宣布前瞻計畫 送桃園30年大利多
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email