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回嗆蔡正元 徐巧芯：我318學運可沒開車撞人

2017-03-26  21:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元與馬英九辦公室發言人徐巧芯在網上互嗆，風波越演越烈，針對蔡正元批：「馬金就是專提拔妳這類面對綠營只會龜縮的動物」一事，徐巧芯今晚在臉書發文回應，表示她318學運時上街聲援警察，可不是開車撞人。

蔡正元今日凌晨在臉書發文，嗆馬英九8年執政拿華視、公視毫無辦法，內無能臣、外無戰將，只剩立場不明的金家軍，「你馬金又能怎麼樣？」對此，徐巧芯表示，「黨內互打」的歪風應該停止，還提到蔡正元涉及買賣黨產中影公司及淘空弊案，被判刑定讞，傷害國民黨形象。

蔡正元在今天下午臉書發文回嗆徐巧芯，稱「妳再提一次中影，有人就會下地獄」、「馬金就是專提拔妳這類面對綠營只會龜縮的動物」。

徐巧芯今晚在臉書發文，表示在野黨有義務監督執政黨，但「如何監督」很重要，「人民需要的是一個理性監督、務實地替民眾把關的政黨？還是一個不管三七二十一先罵再說，謾罵甚至髒字也無所謂的政黨？答案很明顯」、「逞兇鬥狠、亂罵一通，有時候不及一句讓全民覺得中肯話語來得有力量。」

徐巧芯更酸說：「318學運的時候，我寫論述、上街聲援警察，不是開車撞人。」她指出：「任何人當然都可以自由地評論，哪樣是龜縮、哪樣是勇猛。但，這是身為一個年輕人的我看待公共事務的方式。我不會改變，也無懼於威脅式的叫囂。」

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  • 馬辦發言人徐巧芯。（資料照，記者簡榮豐攝）

    馬辦發言人徐巧芯。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 徐巧芯今晚在臉書發文，表示她318學運時上街聲援警察，可不是開車撞人。（圖擷取自臉書）

    徐巧芯今晚在臉書發文，表示她318學運時上街聲援警察，可不是開車撞人。（圖擷取自臉書）

  • 蔡正元在今下午回嗆徐巧芯，稱「妳再提一次中影，有人就會下地獄」、「馬金就是專提拔妳這類面對綠營只會龜縮的動物」。（圖擷取自臉書）

    蔡正元在今下午回嗆徐巧芯，稱「妳再提一次中影，有人就會下地獄」、「馬金就是專提拔妳這類面對綠營只會龜縮的動物」。（圖擷取自臉書）

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