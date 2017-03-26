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北市府是最大違建戶！柯P爆390棟無使照

柯文哲指出，北市府是全台北市最大的違建戶，高達390棟建物沒有使用執照，希望同仁們可以面對問題和解決問題。 （資料照，記者方賓照攝）

2017-03-26  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲爆料，北市府其實是全台北市最大的違建戶，高達390棟建物沒有使用執照！

《三立新聞》報導，柯文哲主持首長領航營開訓，他先勉勵局處首長們，接著指出，北市府是全台北市最大的違建戶，且屬於市政府的建築物中，有高達390棟建物沒有使用執照，都是在1971年建築法公告前就蓋好，所以沒有建築執照，因此變成違建，希望同仁們可以面對問題和解決問題。

柯文哲說，小問題無法解決是因政府沒有誠信，因此看到怪怪的小問題就要處理，不然累積成大問題，就會很難解決了。

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  • 台北市長柯文哲昨出席台北市政府106年度首長領航營，對著底下官員說話。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲昨出席台北市政府106年度首長領航營，對著底下官員說話。（記者黃耀徵攝）

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