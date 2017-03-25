| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路遊覽車與混凝土車對撞 僅小客車通行
 首頁 > 政治

掌握黨員個資？ 吳敦義強調「真的拿不到」

2017-03-25  14:01

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席選舉傳出黨員個資外洩爭議，引來選舉不公平疑慮。對於同為參選人的郝龍斌陣營，暗指其另循管道拿到黨員名冊，國民黨主席參選人吳敦義今天表示，「我沒有任何委屈，因為候選人有的風度好；有的風度不好」。

吳敦義中午12點半出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」，面對媒體受訪時強調，完全拿不到黨員名冊，現在都是黨中央在控管，「游小姐他們的宣傳單也都寄給我的兒子呀」，吳敦義反問，剛剛入黨的也拿到了，你要懷疑是誰呢？

吳敦義強調，「沒有任何委屈」，因為候選人有的風度好；有的風度不好，這是難免的事情。

吳敦義說，真正搞人頭黨員的是某些地方的人，他只是不願意去提而已，他在南部、北部、中部都有很多工作經驗，吳敦義強調，其實他的人脈最好，但在黨部人脈卻不是最好的，因為他沒有縣市區黨部主委，有人說他會拿到黨的名冊，「對不起，我真的拿不到，我真的拿不到」。

吳敦義另也表示，有些候選人很容易就拿得到名冊，有些候選人是千方百計都索取不到，有些只是片段的名冊，如果黨中央有個統一的做法會比較好。

廣告
  • 國民黨主席參選人吳敦義對於日前的黨員名冊爭議表示，「我沒有任何委屈，因為候選人有的風度好；有的風度不好」。（記者李雅雯攝）

    國民黨主席參選人吳敦義對於日前的黨員名冊爭議表示，「我沒有任何委屈，因為候選人有的風度好；有的風度不好」。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 個資 吳敦義 國民黨主席選舉 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：掌握黨員個資？ 吳敦義強調「真的拿不到」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.