掌握黨員個資？ 吳敦義強調「真的拿不到」

2017-03-25 14:01

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席選舉傳出黨員個資外洩爭議，引來選舉不公平疑慮。對於同為參選人的郝龍斌陣營，暗指其另循管道拿到黨員名冊，國民黨主席參選人吳敦義今天表示，「我沒有任何委屈，因為候選人有的風度好；有的風度不好」。

吳敦義中午12點半出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」，面對媒體受訪時強調，完全拿不到黨員名冊，現在都是黨中央在控管，「游小姐他們的宣傳單也都寄給我的兒子呀」，吳敦義反問，剛剛入黨的也拿到了，你要懷疑是誰呢？

吳敦義強調，「沒有任何委屈」，因為候選人有的風度好；有的風度不好，這是難免的事情。

吳敦義說，真正搞人頭黨員的是某些地方的人，他只是不願意去提而已，他在南部、北部、中部都有很多工作經驗，吳敦義強調，其實他的人脈最好，但在黨部人脈卻不是最好的，因為他沒有縣市區黨部主委，有人說他會拿到黨的名冊，「對不起，我真的拿不到，我真的拿不到」。

吳敦義另也表示，有些候選人很容易就拿得到名冊，有些候選人是千方百計都索取不到，有些只是片段的名冊，如果黨中央有個統一的做法會比較好。