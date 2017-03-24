職棒增隊！體育署規劃「六都六隊」盼半年定案
2017-03-24 19:32
體育署長林德福規劃職棒「六都六隊」。圖為上月赴日與日本國家隊交流的中職聯隊。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世界棒球經典賽三場皆墨，扛下振興棒球重任的體育署長林德福受訪表示，他規劃六都各擁有一支屬地職棒球隊，希望半年內就能定案。
林德福接受民視「新聞觀測站」專訪，被問到職棒增加球隊的空間存不存在？他表示，這部分他跟中職討論過，雙方都認為六隊很適當，而他規劃將來六都各有一隊，因為六都幾乎都有很好的大型棒球場，這六隊最好是屬地球隊，希望半年內就能定案下來。
他也重申先前「棒壇再分裂就下台」的承諾，強調當體育署長如果連這個都做不到，就該換更有能力的人來做。
林德福也提出SBL超級籃球聯賽職業化的主張，強調要把SBL變成產業，包括它聯賽的LOGO可以賣錢、球員也可以去打廣告等等，朝向產業的方式經營。
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