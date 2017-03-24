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邱太三爭議發言 網友：就決定是你了「妣考邱」

臉書「台灣賦格」以「妣考邱」諷法務部長邱太三的發言。（圖擷自臉書粉絲團「台灣賦格Taiwan Fugue」）

2017-03-24  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三今對於同性婚姻議題，發表「祖先牌位究竟應該是寫「『考考』還是寫『妣妣』」等語惹議，除了遭到立委批評外，網友更發揮創意嘲諷此言論，創出新詞「妣考邱」。

臉書粉絲頁「台灣賦格Taiwan Fugue」將法務部長邱太三今天的發言，KUSO成新詞語「妣考邱」並附上解釋「當大家在討論婚姻平權的時候，邱姓官員卻只在乎祖先牌位怎麼寫」及例句「就決定是你了，妣考邱！妣考妣考！」；網友還加碼稱說要加上「有眼不識太三」來造句：「你居然有眼不識『太三』，只丟紅球就想抓我，好歹要出莓果加黑球」。

邱太三今日出席憲法法庭辯論時，指推動同性婚姻修改《民法》一男一女婚姻制度，將衝擊其他法律，並指未來同性婚的祖先牌位，究竟該寫「考考」還是寫「妣妣」。邱太三還表示，《民法》當年制定時，是就我國「數千年來」社會對婚姻內含及要件去規範。

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