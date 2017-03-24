《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八

總統蔡英文。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-03-24 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國商業雜誌《財星》（Fortune）公布全球前50大領袖排行，總統蔡英文因與美國總統川普通話、推動經濟改革與一例一休等原因，排在第八名。

《財星》指出，蔡英文在去年12月與川普通電躍上國際頭條，這也是自1979年以來兩國元首直接通話，《財星》形容，這對謹慎操作中美關係的我國首位女總統來說，無疑是一次「大膽」的行動。

內容中還提到，有鑑於蔡英文支持獨立的立場，在2016年總統大選結束後，北京便祭出旅遊禁令，限制中國遊客到台灣旅遊，但蔡英文將目標轉向東南亞旅遊市場，並推動經濟改革與一例一休等措施。