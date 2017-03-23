| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

英國恐攻 外交部：已向英國在台辦事處致悼慰意

2017-03-23  11:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕英國國會大廈於當地時間22日下午2時45分（台灣時間晚間10時45分）發生恐怖攻擊事件。外交部表示，目前得知我國未有民眾傷亡，已經以電子郵件提醒國人注意安全。發言人王珮玲表示，已向英國駐台機構「英國在台辦事處」表達悼慰之意。

外電報導，恐怖攻擊事件至今一共造成包含兇嫌在內的5人死亡、40人輕重傷。

外交部對此表示，據領事事務局出國登錄系統顯示，3月21日至24日共有27名國人至當地商旅，駐處已啟動緊急應變機制，協助釐清並掌握我在英國人、僑民及留學生等之安全，同時與英方相關機關保持密切聯繫，目前並未接獲我國人或僑胞受到影響之訊息。

廣告
  • 英國倫敦國會外22日發生恐怖攻擊，圖為救難人員事後將傷者送上救護車，員警在一旁戒護。（美聯社）

    英國倫敦國會外22日發生恐怖攻擊，圖為救難人員事後將傷者送上救護車，員警在一旁戒護。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外交部 恐怖攻擊 恐攻 英國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：英國恐攻 外交部：已向英國在台辦事處致悼慰意


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.