英國恐攻 外交部：已向英國在台辦事處致悼慰意

2017-03-23 11:38

〔記者彭琬馨／台北報導〕英國國會大廈於當地時間22日下午2時45分（台灣時間晚間10時45分）發生恐怖攻擊事件。外交部表示，目前得知我國未有民眾傷亡，已經以電子郵件提醒國人注意安全。發言人王珮玲表示，已向英國駐台機構「英國在台辦事處」表達悼慰之意。

外電報導，恐怖攻擊事件至今一共造成包含兇嫌在內的5人死亡、40人輕重傷。

外交部對此表示，據領事事務局出國登錄系統顯示，3月21日至24日共有27名國人至當地商旅，駐處已啟動緊急應變機制，協助釐清並掌握我在英國人、僑民及留學生等之安全，同時與英方相關機關保持密切聯繫，目前並未接獲我國人或僑胞受到影響之訊息。