13A總裁彭淮南 存款不到千萬
〔記者林良昇／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，年薪近300萬元，被譽為「13A總裁」的中央銀行總裁彭淮南申報有位於台北市大安區的1筆土地、2筆建物，存款則為916萬餘元，且未持有任何有價證券和保險；彭淮南申報財產相較大多數官員，明顯較少。
監院今公布第118期廉政專刊，刊載部分官員及立委、考委、監委等財產申報；國安局長彭勝竹申報1筆土地、1筆建物，存款1453萬餘元；副局長郭崇信則申報9筆土地、1筆建物，存款2871萬餘元；公平會主委吳秀明申報4筆土地、2筆建物，但存款未達申報標準，並有5005萬元房貸等債務。
在立委部分，民進黨立委吳琪銘申報高達46筆土地、5筆建物，2701萬元有價證券，187萬餘元債權、6173萬餘元債務、事業投資430萬元；親民黨立委陳怡潔申報14筆土地、3筆建物，存款1979萬餘元，債權4億8863萬餘元、債務4640萬餘元、4000萬元事業投資。
試院部分，考委何寄澎申報1筆土地、3筆建物，存款2584萬餘元、有價證券1500萬元；考委馮正民申報1筆土地、1筆建物，存款3039萬餘元、有價證券910萬餘元；試院秘書長李繼玄申報2筆土地、1筆建物，存款6372萬餘元、有價證券217萬餘元。
監院部分，監察院長張博雅申報13筆土地、5筆建物，存款498萬餘元，3519萬元債務，70萬元事業投資；監委尹祚芊申報1筆土地、1筆建物，存款2187萬餘元；監委包宗和申報1筆土地、8筆建物，存款1862萬餘元；監委江綺雯申報1筆土地、1筆建物，存款2999萬餘元；監委楊美鈴申報2筆土地、1筆建物，存款3372萬餘元；監院秘書長傅孟融則申報2筆土地、2筆建物，存款2641萬餘元。
央行部分，除彭淮南外，央行副總裁楊金龍申報1筆土地、2筆建物，存款3657萬餘元、有價證券90萬餘元；另名副總裁嚴宗大申報1筆土地、2筆建物，存款583萬餘元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018徵召賴清德、游錫堃有譜 民進黨再與柯文哲合作？
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 民團促訂服貿回溯條款
- 前AIT首席武官：台灣軍隊很強 防禦能力優秀！
- 廖婉如溫暖舉動惹哭隨行秘書 林佳龍：好光榮
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 刑事局中打大隊長許正道 驚傳送醫急救不治
- 倫敦國會恐攻 英國警方：可能為IS孤狼犯案
- 經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）
- 「赤兔馬罷工了！」 蘆洲警巧妙宣導反酒駕
- 大古山超吸客 打造觀光新亮點
- 1：28的戰爭 日本光榮落敗
- 兩頭吃健保！30家醫院院外門診 一年內撤照歸建
- 壯圍農會選舉疑爆賄選 檢調帶回40人約談
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 2萬噸廢輪胎無處去 爆環境危機
- 臉書直播比賽 美職當先驅
- 牛排大亨離婚一無所有 控妻設計佔上億家產
- 3/23重要財經新聞一覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No to new communique: Taipei
- 醫訊》小心結核病引併發症 桃衛生局免費抽血檢測
- 當沖降稅加碼至3年？財長：上路1年再說
- 隋棠翹月子中心 為她重演「回不去了」！
- 英國倫敦恐攻 外交部：目前無台人傷亡
- 找鄰家國中女孩性交易 70歲色翁被起訴
- 高鐵彰化站 放寬建蔽、容積率
- 經典賽》波國游擊手超美技 差點讓慢跑的麥卡琴出局（影音）
- BY2現出原形 這樣讓粉絲驚呼
- 讓世界看到台中 九天民俗技藝團將赴德演出
- 警車追闖紅燈騎士 跟2輛綠燈通行轎車碰撞4傷
- 中國為何強烈反薩德？ 專家：怕美國勢力延伸「後花園」
- 太平山蹦蹦車復活 明年重出江湖
- 區間走揚 匯市觀望央行下午會議
- 長安西路都更案將拆除 警方以人牆架開抗議者
- 台中》捷運公司人事費9.2億 幾乎吃掉資本額
- 翁啟惠︰看盡人情冷暖 不後悔回台
- 經典賽》本屆最狂對決 觸怒巴倫汀火球尾勁超嚇人（影音）
- 《中英對照讀新聞》A company has created scentless fragrances that smell different on each wearer 一家公司創造無味香水使用者各有不同味道
- 高市議員質疑30億元捐款用途？ 日月光回應了
- 美、波經典賽爭冠 今日賽事預告與轉播
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 經典賽》會跑的直球打不好 日本打者好苦惱（影音）
- 草屯撐竿跳賽 港空姐登台朝聖
- 咋舌！五月天免費唱 黃牛代排飆破3萬5
標題：13A總裁彭淮南 存款不到千萬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email