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13A總裁彭淮南 存款不到千萬

2017-03-23  11:24

〔記者林良昇／台北報導〕監察院今公布最新一期廉政專刊，年薪近300萬元，被譽為「13A總裁」的中央銀行總裁彭淮南申報有位於台北市大安區的1筆土地、2筆建物，存款則為916萬餘元，且未持有任何有價證券和保險；彭淮南申報財產相較大多數官員，明顯較少。

監院今公布第118期廉政專刊，刊載部分官員及立委、考委、監委等財產申報；國安局長彭勝竹申報1筆土地、1筆建物，存款1453萬餘元；副局長郭崇信則申報9筆土地、1筆建物，存款2871萬餘元；公平會主委吳秀明申報4筆土地、2筆建物，但存款未達申報標準，並有5005萬元房貸等債務。

在立委部分，民進黨立委吳琪銘申報高達46筆土地、5筆建物，2701萬元有價證券，187萬餘元債權、6173萬餘元債務、事業投資430萬元；親民黨立委陳怡潔申報14筆土地、3筆建物，存款1979萬餘元，債權4億8863萬餘元、債務4640萬餘元、4000萬元事業投資。

試院部分，考委何寄澎申報1筆土地、3筆建物，存款2584萬餘元、有價證券1500萬元；考委馮正民申報1筆土地、1筆建物，存款3039萬餘元、有價證券910萬餘元；試院秘書長李繼玄申報2筆土地、1筆建物，存款6372萬餘元、有價證券217萬餘元。

監院部分，監察院長張博雅申報13筆土地、5筆建物，存款498萬餘元，3519萬元債務，70萬元事業投資；監委尹祚芊申報1筆土地、1筆建物，存款2187萬餘元；監委包宗和申報1筆土地、8筆建物，存款1862萬餘元；監委江綺雯申報1筆土地、1筆建物，存款2999萬餘元；監委楊美鈴申報2筆土地、1筆建物，存款3372萬餘元；監院秘書長傅孟融則申報2筆土地、2筆建物，存款2641萬餘元。

央行部分，除彭淮南外，央行副總裁楊金龍申報1筆土地、2筆建物，存款3657萬餘元、有價證券90萬餘元；另名副總裁嚴宗大申報1筆土地、2筆建物，存款583萬餘元。

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  • 中央銀行總裁彭淮南申報有位於台北市大安區的1筆土地、2筆建物，存款則為916萬餘元。（資料照，記者簡榮豐攝）

    中央銀行總裁彭淮南申報有位於台北市大安區的1筆土地、2筆建物，存款則為916萬餘元。（資料照，記者簡榮豐攝）

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