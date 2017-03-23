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「八百壯士」吸金功力強 一個月可募200多萬

為抗議年金改革，「八百壯士」已在立院門口埋鍋造飯超過一個月。（記者叢昌瑾攝）

2017-03-23  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕由退役軍人發起，抗議政府年金改革的「八百壯士」行動，隨著時間過去，在立院外抗議的人數已不如當初壯烈。有媒體還透露，八百壯士一個月可募得227萬元。

根據《三立新聞》報導，八百壯士的募款能力不容小覷，一個月可得227萬，包括國民黨主席洪秀柱、候選人詹啟賢等人也都有贊助，而八百壯士這個月來花費也達168萬，平均一天花掉4萬元。

民進黨立委高志鵬表示，為何八百壯士可以接受捐款？是否有違反相關法令、稅捐機關規定，應該都要徹查，財報也應交由公信單位認定，否則就是一筆爛帳。

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