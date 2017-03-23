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破博鰲論壇低規待遇？傳中國急排「蕭張會」10分鐘

2017-03-23  07:41

〔即時新聞／綜合報導〕2017博鰲亞洲論壇今天起將在中國海南舉行，台灣方面由前副總統蕭萬長帶隊前往，原本傳出受到中方「低規格」接待，但最新的訊息則是，中方緊急調整規格，預定在24日晚上由副總理張高麗會見蕭萬長約10分鐘，但還被刻意傳出是「禮節性安排」。

綜合媒體報導，這次博鰲亞洲論壇規格，包括中國國家主席習近平、國務院總理李克強等大頭都沒有參加，以致遭到外界低規的觀察看法，而遭到更低規待遇的則是台灣方面，之前沒有蕭張會之類的安排，最高就是受到國台辦主任張志軍的接待。

但是，據報導，今年與會的有不少企業家，中方正值與美國搶投資，將特別提及中國開放外資的最新重要文件、國務院5號文件等，以爭取新投資，因而重新調整規格，對台灣則是「蕭張會」，還要強調是安台商的心；但會晤時間有說是 10分鐘，也有說是 30分鐘，並未確定。

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  • 前副總統蕭萬長。（資料照，記者陳志曲攝）

    前副總統蕭萬長。（資料照，記者陳志曲攝）

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