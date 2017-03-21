自爆市長任內曾被臨檢被酸 郝龍斌這樣說…

2017-03-21 11:51

〔記者何玉華／新北報導〕客委會主委李永得被員警盤查，怒說「台北市什麼時候變成警察國家？」引發的熱議未平息，國民黨主席參選人、前台北市長郝龍斌在臉書貼文「我擔任台北市長時，也曾被員警臨檢」，網友卻酸說「警察不認識市長，這你敢信？」郝龍斌今天早上出席新北市議會國民黨團幹部交接儀式後受訪，還原當時自己開車經過內湖，遇酒駕臨檢，他放下窗子後，警員一看是市長時說「市長，對不起」，他回應說「沒有，你們做得很好」。

郝龍斌說，他自己開車遇臨檢是事實，強調任何一個人，不管你是什麼職務，都應該要配合查察，治安才能確保，警察才會勇於任事，敢於辦案；他反諷說，李大主委從今天開始不用擔心有警察查他了，「因為大家都認得他了」。

郝龍斌說，任何民眾在接受警察盤查的時候，只要警察遵守執勤的相關規定，都應該支持跟配合，尤其這次是保安警察在犯罪熱區交九那裏盤查，他說，保安警察與獲得資訊來查案的刑警、管區警察不同，保安警察完全憑專業的判斷和敏銳的感覺來查案，如果任何人都不配合的話，未來會變成寒蟬效應；尤其現在大聲的制止或高官在這裡恐嚇，讓警察不能積極的查案，受損的是治安跟民眾。