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阿扁被爆料到台南聚會 議員服務處回擊了…

前總統陳水扁被拍到出現在市議員王峻潭的地方，指控他跑攤。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-03-21  11:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民眾向媒體爆料前總統陳水扁3月18日時，到台南市玉井區參加市議員王峻潭的聚會，質疑藉保外就醫跑攤；對此，王峻潭服務處主任王開玹反駁，陳前總統是17日下午突然造訪，主要在參拜自家供奉的玉皇上帝，祈求神明保佑自己身體健康，可以早日康復，隨後小坐一下，沒有公開的發言、演說，僅停留10分鐘就離去，外界的指控不實。

王峻潭在玉井區中正里老家有供奉玉皇上帝，王開玹說，神明開放信眾自由參拜，陳前總統32年前參選台南縣長，造訪當地時與神明正式結緣，之後有空就會前來上香、祈福。

王開玹指出，陳前總統並未事先告知將造訪，17日當天，服務處在他快抵達時才接獲通知，基於禮貌，出面接待，參拜後，則安排至旁邊的休息區小歇一下，附近居民與信眾看到，就圍了過來，並非刻意動員的集會。

王開玹表示，陳前總統當天下午約2點抵達，在休息區時，他也一直強調，目前的身份不宜多說什麼，因此只是與鄉親們噓寒問暖，小坐10分鐘後就離去，並未停留很久。

王開玹說，陳前總統是很單純地來參拜，祈求神明保佑，並非什麼正式的集會，外界指控他跑攤，並不確實。

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  • 王峻潭服務處強調，陳前總統是前去參拜自家供奉的神明，並非刻意的集會。（記者吳俊鋒翻攝）

    王峻潭服務處強調，陳前總統是前去參拜自家供奉的神明，並非刻意的集會。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 前總統陳水扁出現在玉井，被爆料藉保外就醫跑攤。（記者吳俊鋒翻攝）

    前總統陳水扁出現在玉井，被爆料藉保外就醫跑攤。（記者吳俊鋒翻攝）

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