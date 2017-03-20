潘維剛屏東辦座談 王進士、葉壽山到場相挺
2017-03-20 17:33
〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席參選人潘維剛今天下午在屏東市舉行座談，前立委王進士、前黨副祕書長葉壽山到場參加備受矚目，潘維剛表示，她出生在屏東，在地親戚很多，因此才選擇從屏東出發。
潘維剛今天下午在屏東市舉行座談會，聽取了解基層的聲音，也希望從屏東出發爭取黨員的認同，而參與座談的則有兩名地方上重量級人士參加，分別是前立委王進士、前黨副祕書長葉壽山，由於兩人在南部國民黨內佔有相當重要地位，因此出席時備受矚目。
王進士表示，潘維剛是屏東市頭前溪人，與地方淵源深厚，對於南部的發展相當重視，在立法院時常受到照顧，這次特別來參加座談，近來動向一向低調的葉壽山則說，與潘維剛有交情，認為是很好的人才。
潘維剛指出，她是屏東市頭前溪人，外公和外婆也是屏東人，後來才搬到台北住，對於南部的感情相當深厚，認為南部很重要，國民黨應該多加重視，協助南部建設，尤其是高鐵南延屏東她全力支持、甚至主張要完成環台的建設，對於國民黨的未來，認為要把人才找回來，把青年及信心找回來，才能重振國民黨。
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