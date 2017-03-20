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續推農改三法 蘇治芬轟「別選舉才利用農民」

蘇治芬續推農改三法，轟黨內「別選舉才利用農民」（資料照，記者廖淑玲攝）

2017-03-20  11:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在農會選舉慘敗收場，民進黨立委蘇治芬近日將再重拋「農改三法」修法版本，主張農會選舉改為直接選舉。

蘇治芬受訪表示，農會選舉結束後，她仍未感受黨內想改革農會的跡象，她接著將砲火向內，批評「當權者冷視農業結構」犧牲農民，民進黨對國民黨養出的既得利益者低頭，「不要選舉的時候才利用農民」，應儘快推動改革。

蘇治芬於去年綠營完全執政後，即提出「農會法」、「漁會法」以及「農田水利會組織通則」等「農改三法」，一方面將水利會從公法人改為政府機關，另一方面則將農會選舉改為會員直接選舉，打破「全國農會派系化、地方農會家族化」。外界也解讀，蘇要藉由修法一次剷除張榮味系統勢力。

但去年蘇治芬的修法主張卻也引發黨內爭論，修法最後受阻擱置，傳最大反對者就是小組召集人綠委陳明文。此外還外傳，當時剛當選總統的主席蔡英文，還在中常會裡以「她政治能量還未能處理」為由，對農田水利會修法喊卡。

蘇治芬受訪表示，既然農會選舉已結束，就應要坐下來重新檢討，不一定要一次大修，但最起碼要對「農業法」進行三項修正，包括第19條各級農會監理事選舉制度，從間接選舉改為直接選舉；刪除第14條「農會會員每戶一人為限」規定，讓每位農民都能參與農會事務；及刪除第25之1有關農會總幹事後聘人資格限制的規範。

談到修法去年遭到擱置，蘇治芬也批評，有些立委看到農會還有「敬畏」之心，「所以聽到要改農會就勼（台：縮）起來」，但農會法再不修，農民會對民進黨失望，農改三法若沒過，政府也不必再談新農業政策。

蘇治芬也說，她短期內將找立院經濟小組立委來談修法議題，也會邀農委會副主委陳吉仲來談。至於是否將直接向蔡總統溝通？蘇治芬則笑說，「她（蔡英文）很清楚我的想法」。

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相關關鍵字： 利用農民 蘇治芬 農改三法 農會選舉
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