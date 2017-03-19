提勒森訪中 美方同意事後向我簡報

美國國務卿提勒森現正訪問中國，頗受各界矚目。（路透）

2017-03-19 21:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿提勒森現正訪問中國，頗受各界矚目，外交部常務次長李澄然明天將在立法院針對如何因應美國東亞政策等進行報告，外交部在報告中強調，外交部向來注意美方與中國的高層互動，並與美方保持順暢溝通。外交部更進一步透露，在其互動事前事後，我方都請美方為我進行簡報，例如此次提勒森訪中，美方已同意事後向我方簡報。

立法院外交及國防委員會明邀請國安、外交與國防等部會就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行專案報告，外交部將由李澄然代表報告並備詢。李澄然在報告中表示，美國新總統川普就職剛好滿2個月，而從美國國防部長馬提斯及國務卿提勒森分別在2月及3月訪問亞洲，顯示川普政府對亞洲地區盟邦的重視，也可看出川普政府對東亞地區的政策，正在變與不變之間正逐步尋求適當的平衡點。

至於外界極其關注川普的亞太政策內容，外交部表示，近期東亞區域情勢變化快速且錯綜複雜，包括中共19大會議、東海與南海爭議、北韓核武發展及試射飛彈、南韓總統朴槿惠彈劾案、大選以及薩德案等，其發展均將影響區域情勢。然而由於川普總統至今仍未任命國務院及國防部副國務卿及副部長等政策官員，故其亞太政策的實質內涵仍未臻完整，外交部將持續密切注意。

外交部報告也提到，美國國務卿提勒森現正訪問中國，拜會中國領導人習近平、總理李克強、國務委員楊潔篪與外交部長王毅等人，雙方就戰略暨經濟對話（S&ED）機制延續性、韓半島非核化、薩德案、東南海與經貿匯率等議題進行討論。針對美中關係，外交部表示，美國及中國高層互動都牽動兩岸關係發展，並影響我國家利益，外交部向來密切關注雙方互動，並與美方保持順暢溝通，也請美方在事前和事後為我進行簡報。例提勒森訪中，美方已同意事後向我作簡報。

另外針對「川習會」，外交部表示，我駐美國代表處正密切關注，將持續積極與美國行政部門、國會、學界等友人密切聯繫，說明我方立場並掌握資訊。另也將發動各界友人以致函、發表聲明、召開研討會及投書等方式為我執言。