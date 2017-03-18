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僅2席險勝 枋寮漁會選舉理事長激戰總幹事

枋寮區漁會。（記者陳彥廷攝）

2017-03-18  23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台基層漁會選舉今天登場，屏東縣最南的恆春區漁會有高達62人選33席會員代表外，北邊的枋寮區漁會也有高達44人競選32席會員代表，全縣5個區漁會的選舉堪稱「越南越『難』」，其中枋寮又因縣議員對壘，形成現任理事長激戰現任總幹事的局面，被視為「縣議員選戰熱身」，下午開票，現任理事長劉淼松方以2席險勝。

枋寮區漁會選情兩股勢力分庭抗禮，現任理事長為國民黨籍縣議員劉淼松，將搭配曾代理過該區漁會總幹事的陳博華參選，無黨籍的縣議員陳志成則和現任總幹事陳男雄搭配競選，形成現任理事長及現任總幹事對壘的情形，不過該區的會員代表席數又因同額選區的候選人資格不符而減少1席，導致最後只能選出32席會員代表的罕見局面。

選前兩方就預估會出現55波的激戰，除被視為「縣議員熱身」，更因兩人皆是現任縣議員，還被譽為拳拳到肉的「仙拼仙」，下午開票，現任理事長劉淼松方以17席險勝陳志成方的15席僅2席。

地方人士指出，兩人議員票源部分重疊，而漁民票集中，誰能掌握枋寮漁會，對明年的縣議員選舉是動見觀瞻，但因兩派皆深耕已久，會員代表席數差距2席，到理監事改選期間仍是暗潮洶湧，鹿死誰手猶未可知。

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