台灣民族黨投入基層選戰 瓜分綠營票源

2017-03-18 01:52

〔記者郭安家／台北報導〕外傳台北市長柯文哲與時代力量黏踢踢，被拱為時代力量、社民黨等第三勢力共主，雖然柯文哲否認此事，但讓各界關注2018年全國縣市議員選舉布局，民進黨與時代力量更出現「大綠、小綠」搶票戰；但綠票將再被瓜分，台灣民族黨晚間發新聞稿宣布也要投入2018市長及議員選舉，且主打議題「更綠」，要從地方推動公投入聯、建立台灣國，甚至主張原住民也可建國。

台灣民族黨指出，有獨派人士期待2019年能以台灣名義參加聯合國公投，為此該黨集結相關社團及人士，角逐2018年各縣市長、議員、鄉鎮代表、里長等公職人員選舉，為公投做準備工作。

台灣民族黨昨雖未公佈各縣市議員參選人名單，但先公布縣市首長參選人，六都方面目前有兩都宣布參選，包括曾罵柯文哲是「智障」的教授陳永昌，投入北市長選舉；前台灣民主恊會台中分會會長吳明宗參選台中市長。另外，也要角逐基隆市、新竹縣市、彰化縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、台中縣、花蓮縣縣市首長選舉。

台灣民族黨2011年曾一度要徵召莊孟學參選2012年總統選舉，該黨當時表示，目的不在贏得選舉，而是要擴大組織、協助蔡英文當選。未料，台灣民族黨昨指出，總統蔡英文執政以來，不推動台灣國家正常化，放任統派人士作亂，未確實推動轉型正義，政策執行又受爭議；不符全民期待。