不是所有協會都很爛！體育署長林德福舉例...

2017-03-17 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕從奧運到經典賽的諸多爭議，讓民眾對羽協、棒協等單項體育協會普遍反感。體育署長林德福對此強調，「不是所有協會都這樣」，像是目前的體育總會會長張朝國，在過去舉重協會理事長任內曾自掏腰包給選手當獎金，讓他很感動。

林德福今晚接受網路媒體「沃草」訪問表示，網友都說協會如何如何，但不是所有協會都這樣，很多理事長都自己出錢出力，蠻認真的，看到很感動，像是舉重協會前理事長張朝國，自己過去也是舉重選手，他就曾經自己拿錢出來當獎金，獎勵破紀錄的選手，帶領教練選手就像在帶自己的兒女，讓他印象深刻。

關於民眾呼籲各單項協會會務開放、協會透明，林德福也承諾，一個禮拜以內會跟各協會討論相關改革。