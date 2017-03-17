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不是所有協會都很爛！體育署長林德福舉例...

2017-03-17  21:58

〔即時新聞／綜合報導〕從奧運到經典賽的諸多爭議，讓民眾對羽協、棒協等單項體育協會普遍反感。體育署長林德福對此強調，「不是所有協會都這樣」，像是目前的體育總會會長張朝國，在過去舉重協會理事長任內曾自掏腰包給選手當獎金，讓他很感動。

林德福今晚接受網路媒體「沃草」訪問表示，網友都說協會如何如何，但不是所有協會都這樣，很多理事長都自己出錢出力，蠻認真的，看到很感動，像是舉重協會前理事長張朝國，自己過去也是舉重選手，他就曾經自己拿錢出來當獎金，獎勵破紀錄的選手，帶領教練選手就像在帶自己的兒女，讓他印象深刻。

關於民眾呼籲各單項協會會務開放、協會透明，林德福也承諾，一個禮拜以內會跟各協會討論相關改革。

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  • 體育署長林德福說，舉重協會前理事長張朝國曾自掏腰包給選手當獎金，讓他很感動。（圖擷取自YouTube）

    體育署長林德福說，舉重協會前理事長張朝國曾自掏腰包給選手當獎金，讓他很感動。（圖擷取自YouTube）

  • 體育總會會長張朝國。（資料照，記者廖振輝攝）

    體育總會會長張朝國。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 張朝國 林德福 舉重協會 體育單項協會 體育署長林德福
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