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國民黨找到385億債券? 財政部：依法不予處理

國民黨仍持有尚未兌償約385億元的中華民國政府債券（相當於104萬兩黃金），呼籲黨產會正視國民黨對中華民國的貢獻。（記者黃耀徵攝）

2017-03-17  19:13

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於國民黨聲稱找到一批民國三十六年發行、價值約三八五億元的美金公債，財政部國庫署表示，根據「兩岸人民關係條例」，民國三十八年以前在中國發行尚未清償的外幣債券及民國三十八年黃金短期公債等，「國家統一前，不予處理」。

國庫署官員說明，「兩岸人民關係條例」第六十三條明訂：「國家統一前，下列債券不予處理：一、民國三十八年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國三十八年黃金短期公債。二、國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。」

國庫署官員表示，沒看到國民黨所提的債券，也無法判定真偽；即使國民黨出示的債券為真，也屬於民國三十八年以前在中國發行的外幣債券或黃金公債，因此依法不予處理。

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相關關鍵字： 債券 國庫署 國民黨 美金公債
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