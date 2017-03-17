要求中廣主動繳回頻率 NCC：否則依法究辦

2017-03-17 18:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通傳播委員會（NCC）收回中廣兩頻率一再演出逆轉，昨在最高行政法院駁回中廣停止執行訴願後，等同確定須繳回兩頻率，NCC今也發聲明表示，呼籲中廣配合政策主動繳回頻率，否則將透過電信警察請法官核發搜索票，移送法辦。

據NCC表示，由於中廣「終止遏制匪波任務」已於2004年終止，行政院核定將中廣全國性調頻廣播的「音樂網（FM96.3MHz）」與「寶島網（FM105.9MHz）」頻段，分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台，原應於今年3月1日收回中廣寶島網及音樂網所使用頻率。

不過中廣不服，對NCC收回頻率之處分向台北高等行政法院聲請停止執行，原於今年2月14日裁定准許中廣停止執行之聲請，但NCC於10天後向最高行政法院提起抗告，昨最高行政法院駁回中廣的聲請確定，意即NCC即日起即可收回中廣兩個頻率。

NCC表示，希望中廣能夠配合收回頻率並主動關閉電台。若持續播音，將依電信法第58條之規定，交由電信警察大隊依法聲請檢察官核發搜索票，移送法辦。中廣若不停止，甚至干擾到合法使用者權益，最高將可能面臨有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六十萬元的法則。