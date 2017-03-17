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是否贊成同婚？ 林全：這是未來的趨勢

2017-03-17  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今日在立法院接受施政總質詢，國民黨立委許毓仁詢問他贊不贊成同婚？林全則回應同婚是未來的趨勢，並希望社會上各種不同的意見能夠互相溝通。

許毓仁在質詢時表示，執政黨沒有將同婚排入優先法案，今年有可能討論到該法案嗎？林全則說立法院應該有自己的想法，例如讓各個團體有時間再次溝通，這都是避免政治上發生衝突的考量。

許毓仁這時詢問，「就未來的趨勢上，你個人是同意同婚的？可以這樣說？」林全則說「未來趨勢勢必會走到這個方向去。」

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  • 行政院長林全今日在立法院接受質詢時，指出同婚是未來的趨勢。（資料照，記者廖振輝攝）

    行政院長林全今日在立法院接受質詢時，指出同婚是未來的趨勢。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 同婚 同性婚姻 同性戀 婚姻平權 林全
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