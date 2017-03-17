傳柯P被拱第三勢力共主 姚文智：與民進黨漸行漸遠

2017-03-17 13:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳時代力量有意協調拱台北市長柯文哲為第三勢力「共主」。被認為有意參選台北市長的民進黨立委姚文智受訪時，對此說法詼諧表示，「那我們非第三勢力只好更團結啦！」但他也警告，（柯）這樣的做法會使柯與民進黨漸行漸遠。

據傳柯文哲日前赴時代力量黨慶，主動提及「要不要協調（議員）」，柯今日出席活動受訪，不但否認參加時代力量黨慶，還反指是對方到市府拜訪；對於外傳時力有意推柯作第三勢力「共主」，柯文哲哈哈大笑表示，「哪有這麼好康的事，人家又不一定要找我！」

對於外傳的說法，持續積極備戰2018台北市長大選的姚文智，今受訪被問及是否因此感受到威脅時，姚文智詼諧地表示，「那我們非第三勢力只好更團結啦！」但姚隨即話鋒一轉，強調「他（柯文哲）這樣的做法，會與民進黨漸行漸遠。」

姚文智接著解釋，民進黨除在中央執政，在地方也有相當耕耘，雖然未來台北市長黨內提名機制還沒決定如何處理，但他相信民進黨會是站在提名自己人的立場上，來進行協調。