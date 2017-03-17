台灣民意學會民調：吳敦義領先、洪秀柱居次

2017-03-17 12:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣民意學會針對國民黨主席選舉進行，結果顯示，在適任度、看好度與支持度上，前副總統吳敦義皆位於領先地位，其次依序為國民黨主席洪秀柱與前台北市長郝龍斌。文化大學新聞系主任胡幼偉表示，吳敦義雖在民調上位居首位，但若想在最後投票中勝出，還需處理洪秀柱支持者的情感問題。

台灣民意學會上午發布國民黨主席選舉民意調查，除學會理事長黃國敏出席外，前立法委員陳根德與相關學者也一同與會。副秘書長鍾岳勳報告時表示，在適任度方面，有53％的黨代表認為吳敦義最適合擔任黨主席，洪秀柱15％、郝龍斌11％；看好度方面，43％黨代表最看好吳敦義當選，16％認為洪秀柱有機會，8％的人看好郝龍斌；另外，有45％的人支持吳敦義擔任黨主席，21％的黨代表支持洪秀柱，17％支持郝龍斌。此外，吳敦義支持者主要集中在高屏澎、中彰投地區，洪秀柱則在宜花東金馬地區支持度相對較高。

與會學者胡幼偉直言，民調結果顯示，另三位候選人韓國瑜、詹啟賢與潘維剛，要在最後勝出可能會「非常辛苦」，若沒太大意外，黨主席應是吳敦義、洪秀柱兩人之爭。胡幼偉表示，洪秀柱的從政經驗與資歷雖然與吳敦義有段非常大的差距，但因洪秀柱在國民黨風雨飄搖之際，願意挺身代表國民黨參選，是「經過兩次黨員認證產生出的黨主席」，未來吳敦義若想爭取更多黨內同志支持，最重要的就是需要面對這群黨員的情感問題。

實踐大學企管系講座教授江岷欽則認為，現階段的選舉大多還停留在個人條件、以過去交情拉攏黨代表投票意向，沒有進入政策交鋒。江岷欽認為，黨主席選舉應盡快舉行政策辯論說明會，讓黨員了解未來黨主席要將國民黨帶往何方。江說，以即戰力、凝聚力與經驗值來說，吳敦義當然是最好人選，但更重要的是這些候選人應向黨員說明對國民黨的未來規劃，才有可能大破大立。

民調調查時間為2月24至25日，總計訪問691位國民黨代表，約佔全體黨代表的43％。