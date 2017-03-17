著作權侵害刑罰化 國家淪為私人徵信社

2017-03-17 13:00

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組16日召開第二次會議，第五分組召集人梁永煌提案，檢討著作權侵害刑罰化的存廢，與會委員、交大學科技法律學院教授兼副院長林志潔附議，並直言不少人利用著作權法，把「國家機器當成私人徵信社」。

林志潔表示，我國目前對於侵害著作權採刑罰化，著作權人若認為權利受侵害，可提告請檢察官偵辦，等到找到被告，取得侵害事證後，著作權人又希望跟對方談和解條件，等於是把國家機器當成私人徵信社。

梁永煌指出，我國的刑事政策過分廣泛，連著作權這樣的私權都包含在內，希望法務部可以提出著作權是否除罪化的分析，改為民事求償，減少檢察官的訟源。

法務部代表聽聞該提案，替檢察官表達感謝之意，但她同時認為，著作權除罪化，可能涉及國家間的經濟談判，盼邀請經濟部提出報告，評估除罪後可能面臨的處境。

梁永煌另提到，除了著作權，新聞誹謗罪更是如此，從解嚴之後，從來沒有人因為新聞誹謗而坐牢，多獲判無罪獲釋易科罰金，不過，提告民事的很多，擺明這些告訴人就是要「以刑逼民」，干擾新聞自由。

討論後，梁永煌裁定請法務部盡快提出侵害著作權法的相關大數據，供與會委員判讀，並檢討刑罰化的必要性。