「3盲腸機關還在」！徐永明：不廢省是自我矮化
2017-03-16 17:20
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委徐永明今天表示，台灣省政府、台灣省諮議會與福建省政府等三個「盲腸機關」，106年預算案共編列2.8億元，不廢省是自我矮化國格、國際笑話。
徐永明在臉書上表示，去年審查預算時，兼任福建省政府主席的政務委員張景森曾說，會在業務上力求轉型；但他認為，省府存在，對台灣來講就是個傷害，「廢省」才是正途。
徐永明說，台灣省政府、台灣省諮議會與福建省政府等三個「盲腸機關」，106年預算案共編列2.8億元，雖然去年審查刪1000多萬，但只要一天不「廢省」，台灣自我矮化、降低主權的形象，就一日不會消失，「台灣納稅人繳錢，但卻是維持三個『盲腸機關』，自我矮化國格，真的是國際笑話」。
徐永明說，雖然目前時代力量與他黨個別委員都有提出修憲案，但國會對於何時啟動「修憲議程」尚未有共識，「廢省」看起來是遙遙無期；他也喊話，盼國會兩大黨可以正視現行憲法扭曲的怪象，民眾心中其實無時無刻都盼望著「憲政時刻」的來臨，就等國會能盡速展開新一波的憲政工程。
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