遭王炳忠質疑是「共諜」 柯文哲：問這問題會被當白癡

2017-03-16 13:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕新黨發言人王炳忠在臉書上拋出5點質疑，公開檢舉、質疑柯文哲極為可能是潛伏已久的共諜，要求調查局、國安局、相關情治單位應立即調查偵辦。

柯文哲今天出席活動後被問及此事，他笑稱有想過會被問這問題，但旋即以教誨口吻「勸」發問媒體，「這問題要等別人問，不要自己問，你問了人家把你當白癡」，暗諷王炳忠。

王炳忠5點質疑原文如下：

【本人公開檢舉：#柯P涉嫌為潛伏已久的共諜】

柯P也成共諜？柯P當然可能是共諜，而且嫌疑重大！

為保障台灣邁入「正常國家」必需的「國家安全」，堅決信守蔡總統「保密防諜，人人有責」的精神，公開檢舉柯P極可能為潛伏已久的共諜，敬請調查局、國安局、相關情治單位立即調查偵辦！

本人提供疑點如下：

1. 眾所皆知《自由時報》是獨派重要言論陣地，外界咸認與柯P同屬「墨綠」色彩，然卻於昨（3/14）刊登評論文章，直指柯P可能為共諜，割袍斷義意味濃厚。

2. 柯P一向主張台灣「國家正常化」，強化保防、搜查共諜正是「國家正常化」重要機制，但柯P受訪時卻不以為然，認為校園有共諜很正常，不必大驚小怪，又刻意牽扯一向與台灣友好的美國CIA，居心叵測！

3. 柯P過去曾與前總統陳水扁一同出席「公投制憲，台灣正名」活動，並公開撕毀中華民國身分證，極獨色彩濃厚，但就任台北市長後卻只用了一句「一個中國不是問題」，便得到大陸央視熱烈肯定、中共官方同意交流、雙城論壇繼續舉辦，箇中奧妙令人起疑。

4.. 柯P自陳過去就去過大陸超過十八次，且特別走訪延安，學習共產黨如何擊敗國民黨，就任市長後更不到一年就訪問上海，主動要求參訪中共一大會址，對台灣媒體大談延安精神及毛澤東思想。難道是平時潛伏獨派已久，好不容易回到祖國大陸，難掩對中共的崇拜之情嗎，順便不著痕跡地對台灣媒體思想統戰嗎？

5. 知情人士已經指出，台灣至少有5000名共諜存在，可以想見必定有潛伏於中央部門及各級機關者，更不排除藉由台灣民主選舉，如柯P躋身地方首長之列，這樣發揮作用才夠力！

期請情治單位及台灣「愛國」志士重視此一情報，如柯P真為潛伏已久的共諜，其身為「首都」市長非同小可！台北為台灣政經命脈中心，一旦台海生變，柯P極可能是昔日的辜顯榮、傅作義，成為關鍵的「開城門者」，不可不慎！