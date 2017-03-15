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法務部長：保防法草案依大法官解釋擬定

2017-03-15  16:32

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三下午表示，法務部擬定保防工作法草案是根據大法官釋字第535號解釋意旨，因為行政機關行使職權，不能只有組織法的規定，還應該要有「行為法（作用法）」的授權，例如國家機密保護法無法自己執行，還須另訂保防法才能達到國家安全的目標，他保證不會回復過去「人二」體制造成非法和濫權的傷痛和陰影。

邱太三下午與媒體茶敘時指出，外界質疑保防法可能造成「人二」復辟，其實當初「人二」是體制外的一條鞭單位，現在要根據大法官釋憲意旨，把體制外的「人二」單位納入體制，在軍中安全的部分由國防部負責，在社會上由內政部負責，各政府機關內則由法務部主管。

邱太三強調，保防法是事先預防的工作，避免日後社會安全出問題，還要由檢調收拾爛攤子，目前政府內有議會的監督，外有媒體和網路鄉民的監督和報導，不致會有濫權問題。

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  • 法務部長邱太三保證制訂保防工作法草案，不會造成「人二」復辟。（記者項程鎮攝）

    法務部長邱太三保證制訂保防工作法草案，不會造成「人二」復辟。（記者項程鎮攝）

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