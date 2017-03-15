又有蔣銅像遭「斬首」 背後疑有行動者「全台串聯」

2017-03-15 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市中和區知名眷村「飛駝新村」內的蔣介石半身銅像，在12日晚間被人用菜刀「斬首」，而在3月6日時，新北萬里鹿堀坪古道一座蔣介石銅像，同樣被人「斬首」，而這些舉動背後疑似有民眾發起活動「全台串聯」。

根據《民報》報導，約有6至7人發起「全台蔣臭頭斬首示眾行動」，經過長期計畫並勘查地形及塑像材質後，分為數個不同單位分頭下手。據悉，「全台蔣臭頭斬首示眾行動」之主要訴求為加速執行轉型正義，要去蔣、去威權、去殖民，要求政府正視此問題，強調「政府不拆，人民自己拆！」。

就在「飛駝新村」蔣介石半身銅像遭斬首之前，新北萬里鹿堀坪古道的蔣介石銅像同樣被人利用斧頭斬首，銅像頭顱因為是中空灌模而成，掉到地上時瞬間裂成兩半。而行動者則向愛國同心會、中華統一促進黨喊話：「228殺人元凶，就是要斬首示眾。」揚言斬首行動會持續進行。