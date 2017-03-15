台人入境大馬被拒又被關 外交部：馬國標準程序無針對性
〔記者呂伊萱／台北報導〕一名暱稱為「喬妹」的台灣女子上週前往馬來西亞，過海關時因護照破損，遭馬來西亞海關拒絕入境並裁定遣返。在遣返前卻被「囚禁」35小時，該名女子返台後在臉書透露自身經歷，直呼「真的好可怕」，希望台灣外交部和馬國外交部溝通。
外交部今回應表示，馬國裁定遣返旅客，若當日無法返國會留置旅客在「照護室」，留置期間慣例不知會駐館單位；而吉隆坡國際機場每天被拒絕入境的外國旅客眾多，馬國移民局是依照標準作業程序行事，並無針對性。
臉書爆料公社日前張貼「喬妹」被馬來西亞遣返的經歷，「喬妹」在文章中指出，馬來西亞海關以她護照內頁毁損索錢不成，因此將她關在大馬35小時，也沒收她的電話。
遭限制行動期間，馬國辦公人員還問她需不需要幫忙，只要支付1000元馬幣就能讓她自由，但「喬妹」看到牆壁上有警告文字稱「不要給錢，都是騙錢的」，她只好一直等待。「喬妹」還當場目睹一名越南女子被辦公人員甩巴掌，感到十分恐懼。「喬妹」回台後公布經歷，希望「不要再有下一個受害者受到不人道對待」，也希望台灣外交部與馬國外交部溝通。
外交部今天表示，駐處於第一時間主動掌握相關訊息，並聯繫馬國吉隆坡國際機場移民局執法組，瞭解當日相關情形。外交部說，根據馬國所告知，該名女性國人於3月9日搭乘亞洲航空（Air Asia）班機於晚間8時30分抵達吉隆坡第2國際機場，欲入境時因所持護照毁損（damaged passport），馬國機場移民官因此裁定拒絕入境，並予以遣返，該名女性國人於3月11日上午9時20分，搭乘亞洲航空第D7372號班機返台。
外交部說，馬來西亞拒絕旅客入境、並予以遣返的標準作業程序是，若旅客當日無法登機返國，將會被安置在機場「照護室」（holding lounge），並儘速進行遣返作業，留置期間相關作業及情形，馬國移民局慣例不會知會各國使領館。惟有當移民局認為有必要將旅客移送至機場外臨時安置所（depot），給以較長時間的留置或調查時，方會同步知會駐館單位。
外交部表示，移民署外派人員曾參訪吉隆坡國際機場的留置及遣返作業，該機場為進出馬國的門戶，僅第2國際機場，每月國際旅客人數即達約150萬人，每天被拒絕入境人數少則十餘人，多則達百餘人，國籍也眾多，該國移民局是依照標準作業程序快速推進，並無針對性。
外交部也再度呼籲國人，出國前應注意檢查護照有無破損，若有毀損應於行前先申請換發，以免遭他國拒絕入境，影響要務或遊興。
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標題：台人入境大馬被拒又被關 外交部：馬國標準程序無針對性
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