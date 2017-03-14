世大運發言人成箭靶？ 柯：互相吐槽很正常

2017-03-14 18:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外傳世大運發言人楊景棠因世大運頻頻出包，加上協調局處不力，成為檢討會議箭靶，對此，市長柯文哲今出席活動受訪時表示，內部常在互相檢討，在開會時吐槽的兇，這也還好。

據傳，世大運籌備過程中，不僅活動宣傳接連爆發影片抄襲、文宣印錯等爭議，票價訂立、場館興建和整修等問題也引發外界質疑，認為世大運發言人楊景棠年紀太輕，在協調各局處和處理世大運龐雜業務上顯得較吃力，因此在月初的檢討會議中成箭靶。不過市長柯文哲今指，內部常常在互相檢討，「其實我們在開會吐槽的很兇，所以這也還好。」