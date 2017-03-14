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柯文哲是媽寶？ 郝龍斌：選他媽媽當市長算了

2017-03-14  15:56

〔記者陳紜甄／台北報導〕前台北市長，現為國主黨主席參選人郝龍斌今前往信義區三張區民活動中心向國民黨員拉票。

郝龍斌表示，我們（國民黨）必須承認我們與民意脫節，現在民進黨跌下來，但國民黨為何到現在都沒有爬起來？他直言，這表示很多民眾沒有支持認同我們，所以現在國民黨要跟基層黨員與民眾結合，國民黨必須做大多數的代言人，取得民眾支持。並誓言， 2018要贏得台北與新北的地方選舉；2020要拿下總統大選。

要參選黨主席的郝龍斌表示，國民黨現在做該做的事，是要把國民黨穩住，讓年輕一輩可以順利接班。此外，國民黨的文化也要改，之前關起門來喬事情，「一人說了算」的時代過去了，國民黨以後要由下而上了解地方基層聲音。「 2018年如果拿不下台北市，我就負責任下台！」

一提到台北市，郝龍斌話鋒一轉談到市長柯文哲。他調侃，柯市長講起事來口沫橫飛，做起事來卻一事無成，又是媽寶！「我當市長，你們有接過我媽媽的電話媽？」台下現場大眾齊聲喊，沒有！郝龍斌表示，柯市長事情做不出來，就叫媽媽做，那選他媽媽當市長算了。

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  • 前台北市長，現為國主黨主席參選人郝龍斌今前往信義區三張區民活動中心向國民黨員拉票。（記者陳紜甄攝）

    前台北市長，現為國主黨主席參選人郝龍斌今前往信義區三張區民活動中心向國民黨員拉票。（記者陳紜甄攝）

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