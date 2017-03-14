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馬英九被起訴 邱毅崩潰：會有更多冤錯假案！

馬英九涉嫌洩密被起訴，今天下午出席台大哈佛論壇時公開表示，表示會到法院奮鬥到底，強調對自己清白有信心。（記者羅沛德攝）

2017-03-14  16:19

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九竊密案今天（14日）被起訴，前立委邱毅在臉書表示，早料到這個結果，他並認為「馬英九的被起訴，只是個開始，往後會有更多羅織攀誣的冤錯假案！」不少網友看到貼文後不以為然，在貼文下方留言，「自作自受、怨不得人，給他8年時間，只顧自己歷史定位，不顧國家大義，作繭自缚」、「馬桶入獄自做自受」、「不是靠一張嘴就能革命的」。

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件今天偵結，認定馬英九涉嫌洩密，依《通保法》的洩密罪、《個資法》等罪將他起訴。邱毅下午在臉書發文，稱從監委被選人陳師孟表示要整肅思法敗類後，就已吹響「掌控司法，綠色恐怖」號角。

邱毅認為，自己早已料到此結果，司法已成明目張膽的政治鬥爭工具，馬被起訴只是開始，往後會有更多羅織攀誣的冤錯假案。他還補充，自己在扁時代已嘗過這個苦頭。

他還指出，蔡英文政權已如風中殘燭、搖搖欲墜，只能靠保防和司法剷除異己，現在馬英九又被起訴，「司法這關卡是在劫難逃了。」他強調，蔡英文要硬幹了，「綠色恐怖將籠罩全台」，呼籲民眾革命自救。

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  • 邱毅認為馬被起訴只是個開始，還有更多的冤錯假案會發生。（圖擷自臉書）

    邱毅認為馬被起訴只是個開始，還有更多的冤錯假案會發生。（圖擷自臉書）

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