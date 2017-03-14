洩密案遭起訴 馬英九：公理何在？

2017-03-14 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九洩密案遭起訴，他今天（14日）下午出席台大哈佛論壇時公開表示，關說司法個案的立委沒事，處理關說個案的人卻被起訴，這樣真是公理何在？他表示會到法院奮鬥到底，並再次強調對自己清白有信心。

台北地檢署偵辦前總統馬英九涉嫌洩密等案件今天偵結，認定馬英九涉嫌洩密，依《通保法》的洩密罪、《個資法》等罪將他起訴。馬英九下午表示，偵查階段並沒有了解他對事件的說明，一定會到法院奮鬥到底。

馬英九強調，事件涉及立院高層立委，若曝光是世界級的醜聞，才會請前行政院長江宜樺及相關幕僚到他家。另外他指出，因事件涉及部會首長，憲法規定由行政院長和總統共同決定，因此才會找江宜樺和羅智強等人到他家，這是要做危機處理、屬於公務處理過程，並不涉及、不構成犯罪。

他再次表示對清白有信心，並期待法院做出公正判決。