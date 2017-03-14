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批一例一休 傅崐萁籲暫緩5年

2017-03-14  13:36

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長傅崐萁今午召開記者會，建議中央政府「一例一休」政策暫緩5年，讓台灣經濟壯大後再考慮施行，更批新政策已讓「勞資雙輸」，在景氣蕭條之際，全台所有產業正面臨空前劇變。

南投縣長林明溱昨表態抗拒一例一休，花蓮縣長傅崐萁今午「再補一槍」，強調景氣遇到空前災難，各行各業哀嚎遍野，呼籲中央懸崖勒馬，5年後等台灣經濟夠強壯、成長夠穩定，經濟基礎有足夠實力的時候再實施。

傅崐萁說，一例一休不只南投，花蓮及其他藍綠各縣市都無法執行，因為沒有任何一個企業能在景氣一片蕭條時，還要承擔巨大成本提升，呼籲政府應先安定台灣民生，讓基層勞工有主動增加收益及加班機會，才有辦法增強產業競爭力。

他強調，在不景氣時推動一例一休，不只讓資方要提高3成以上的人事成本，勞工更可能要被迫長期休無薪假，連加班機會都沒有，明顯就是一個勞資雙殺、雙輸的政策。

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  • 南投昨表態抗拒一例一休，花蓮縣長傅崐萁今午「再補一槍」，建議中央政府「一例一休」政策應暫緩5年。（記者王峻祺攝）

    南投昨表態抗拒一例一休，花蓮縣長傅崐萁今午「再補一槍」，建議中央政府「一例一休」政策應暫緩5年。（記者王峻祺攝）

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