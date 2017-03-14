快訊最夯的債券基金理財術
批一例一休 傅崐萁籲暫緩5年
2017-03-14 13:36
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長傅崐萁今午召開記者會，建議中央政府「一例一休」政策暫緩5年，讓台灣經濟壯大後再考慮施行，更批新政策已讓「勞資雙輸」，在景氣蕭條之際，全台所有產業正面臨空前劇變。
南投縣長林明溱昨表態抗拒一例一休，花蓮縣長傅崐萁今午「再補一槍」，強調景氣遇到空前災難，各行各業哀嚎遍野，呼籲中央懸崖勒馬，5年後等台灣經濟夠強壯、成長夠穩定，經濟基礎有足夠實力的時候再實施。
傅崐萁說，一例一休不只南投，花蓮及其他藍綠各縣市都無法執行，因為沒有任何一個企業能在景氣一片蕭條時，還要承擔巨大成本提升，呼籲政府應先安定台灣民生，讓基層勞工有主動增加收益及加班機會，才有辦法增強產業競爭力。
他強調，在不景氣時推動一例一休，不只讓資方要提高3成以上的人事成本，勞工更可能要被迫長期休無薪假，連加班機會都沒有，明顯就是一個勞資雙殺、雙輸的政策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 美職》再當一人投手 李振昌仍完美
- 仁愛之家升級 兼顧養護與失智
- LG旗艦G6今登台 何時上市4月才肯講
- 華銀︰三箭齊發拚都更
- 醫訊》橡皮筋+塑膠繩 「彈性懸吊帶」助肩部運動
- 馬英九涉教唆洩密案起訴 3大罪都可易科罰金
- 為何大姊配大臉？Selina氣到想刪她電話
- 涉洩密案偵結 馬英九確定起訴
- 經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音）
- 郵政金融卡可刷淘寶網 立委憂個資外洩
- 不信「那對夫妻」有大頭症！ 謝和弦PO照相挺
- 【愛讀書】《尋找那本神奇的書》
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 數字科技1.88億元出售101原創T恤
- KIA SOUL小改款
- 經典賽》墨勝委晉級？ 大聯盟搞烏龍
- 結夥搶劫1150元 3人被重判5～6年
- NBA》保羅狂轟本季新高33分 快艇仍遭爵士擊沉
- 美國航母來勢洶洶 北韓正研發「航母殺手」導彈
- 烏石港轉運站 盼客運停靠站優化
- 東縣清明返鄉專車24日晚搶票 訂票未取將遭停權
- 71億權利金 台北港娛樂專區廠商怨太高
- 保育猛禽黑翅鳶落難 農夫巡田救起
- 戴戴12「超級」任務 挑積分高的打
- 白色情人節怎麼過？ 調查：驚喜或一頓大餐
- NBA》雷納德歸隊砍31分 馬刺捉老鷹升上聯盟龍頭
- 黑嘉嘉美照被說像阿飄 網友覺得像…
- 2018台中觀光行銷 以花博為主軸
- 〈旅遊的滋味〉健行遊訪涓絲瀑布
- 北京酬庸 港特首梁振英 兼中國政協副主席
- 眼神離不開昆凌 周董閃照洩愛意
- 王少偉苦吞黃蓮麵 《綜藝3國智》最亮點
- 南韓好欺負？ 倪匡酸中國：不是應該反美國嗎？
- 台北》柯批「一坪換一坪」 致都更困難
- 榮光路私娼寮 竹縣府要掃蕩了
- 日職》狂飆152公里 廖任磊中繼1局掉1分
- 生態旅遊竟吃保育類動物 網友直呼超傻眼
- 左營老夫妻不離棄 六旬照顧九旬植物人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：批一例一休 傅崐萁籲暫緩5年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分